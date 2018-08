Búrky si vynútili prerušenie prevádzky na frankfurtskom letisku

Frankfurt nad Mohanom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. augusta (TASR) - Vzhľadom na prechod búrkového frontu prerušilo letisko v nemeckom Frankfurte nad Mohanom vo štvrtok popoludní nakrátko svoju prevádzku. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu prevádzkovateľského podniku Fraport.Na frankfurtskom letisku, ktoré je najvyťaženejším v Nemecku, boli odložené všetky odlety a prílety a prerušené bolo aj pozemné odbavovanie letov, aby personál na letiskovej ploche nebol vystavený nebezpečenstvu zásahu bleskom.K obnoveniu prevádzky došlo už približne po polhodine, uviedol hovorca spoločnosti Fraport. Podľa údajov Hesenského rozhlasu (HR) prerušenie trvalo od 15.20 do 15.50 h. Lietadlá smerujúce do Frankfurtu nad Mohanom zatiaľ zostávali vo vzduchu.Nemecký vlajkový letecký dopravca Lufthansa rezervoval v predstihu 3000 hotelových izieb pre prípad, že by došlo k uviaznutiu cestujúcich na letisku. Aerolínie podľa vlastných údajov rátali s tým, že búrkový front môže mať vplyv na približne 40 letov, čo predstavuje zhruba 6000 pasažierov.Nemecká meteorologická služba vydala vo štvrtok pre metropolitnú oblasť Rýn-Mohan výstrahu pred silným dažďom, vetrom a krupobitím. Frankfurtský hasičský zbor informoval o vyvrátených stromoch v mestskom lesoparku, zatiaľ čo mestské orgány varovali verejnosť pred zvýšeným nebezpečenstvom zásahu odlomenými vetvami v parkoch.K narušeniu dopravy v dôsledku búrkového počasia došlo taktiež na železničných tratiach medzi Frankfurtom nad Mohanom a Mannheimom či Limburgom, ako aj v sieťach frankfurtských mestských vlakov a električiek.