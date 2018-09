Búrky spôsobili na strednom Slovensku množstvo výpadkov elektriny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žilina/Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Územie stredného Slovenska zasiahli v nedeľu intenzívne búrky, ktoré spôsobili rozsiahle výpadky elektriny. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) zaznamenala v priebehu dňa viacero porúch na vedeniach vysokého aj nízkeho napätia. Tisícky odberateľov v Žilinskom aj Banskobystrickom kraji to pocítili v podobe kratších alebo dlhších výpadkov. TASR informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.Najčastejšou príčinou výpadkov boli prepätie, popraskané izolátory, potrhané vodiče a konáre na vedení.uviedol Gejdoš.Aktuálne sú bez elektriny oravské obce Zubrohlava a Vavrečka, kde popraskali izolátory na vysokom napätí. Podľa hovorcu by pohotovostná služba SSD mohla dodávku elektriny obnoviť do troch hodín. V rovnakom čase by sa mohli dočkať elektriny aj obyvatelia Pohorelej z okresu Brezno, kde je v tomto čase pre popadané stromy odstavených 12 trafostaníc.priblížil Gejdoš.Na úrovni nízkeho napätia eviduje SSD tiež niekoľko porúch.uzavrel.