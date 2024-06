Búrky spôsobili v Česku bleskové povodne. Obec Šišma zasiahla silná vlna, ktorá odnášala aj autá

Vlna zmietla aj niektoré autá

Bleskové povodne vo viacerých oblastiach

28.6.2024 (SITA.sk) - Búrky, ktoré vo štvrtok zasiahli Česko, na viacerých miestach so sebou priniesli bleskové povodne. V okrese Přerov prívalové povodne zasiahli dovedna sedem obcí.V obci Šišma bola vlna taká silná, že zmietla aj autá a niektoré skončili v koryte rieky. Pre portál Novinky.cz to v piatok povedala hovorkyňa krajských hasičov Lucie Balážová. Hasiči tiež z rodinných domov a neprístupných miest zachránili desať ľudí.Blesková povodeň zasiahla aj obce Pržno a Blaška v okrese Frýdek-Místek. Hasiči tam v súvislosti s búrkou od štvrtka večera do piatka rána zasahovali pri 33 udalostiach.Už skôr počas dňa blesková povodeň zasiahla obec Blížejov v okrese Domažlice. Voda zasiahla desiatky domov, školu aj domov pre seniorov. Voda tam pritom udrela už po druhý raz za krátky čas.Silné búrky v Česku pritom majú udrieť aj v piatok a očakávajú sa aj v sobotu. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred búrkami aj vysokými teplotami, ktoré by mali potrápiť časti krajiny.