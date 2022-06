Burrageová prerušila zápas na Wimbledone a balíčkom cukríkov ratovala podávača loptičiek

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Britská tenistka Jodie Anna Burrageová predviedla počas pondelňajšieho zápasu 1. kola dvojhry vo Wimbledone pohotovú reakciu. Všimla si, že jednému z podávačov loptičiek náhle prišlo nevoľno, a tak sama prerušila zápas a pribehla mu na pomoc.Chlapcovi okamžite doniesla vodu a výživový gél, ktorý mala so sebou. Neskôr jej niekto z hľadiska podal balíček s cukríkmi.„Len som sa snažila, aby si doplnil cukor. Gél nie je najchutnejší, ale keď si dal cukríky, začal sa cítiť lepšie. Dúfam, že je mu už dobre,“ uviedla 23-ročná hráčka, ktorá sa do hlavnej súťaže dostala vďaka voľnej karte od organizátorov.Zápas bol prerušený približne na desať minút, kým chlapcovi nepomohli dostať sa mimo kurtu. Burrageová napokon stretnutie prehrala, keď favorizovanej Ukrajinke Lesii Curenkovej podľahla vo dvoch setoch 2:6, 3:6.„Len som zareagovala tak, ako si myslím, že by urobil ktokoľvek. Snažila som sa mu pomôcť, ako sa len dalo. Niekto z davu na mňa zakričal: ´Mám tu nejaké sladkosti, ak chceš´. A to pomohlo,“ skonštatovala Burrageová, ktorá vo Wimbledone štartovala i vlani a taktiež vypadla hneď v 1. kole.