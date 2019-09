Bustu Štefánika po desaťročiach vrátili do Liptovského Hrádku

Ilustračné foto. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Liptovský Hrádok 3. septembra (TASR) – Do Sadov Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Hrádku po desaťročiach vrátili jeho podobizeň. Podarilo sa to aj zásluhou dobrovoľnej zbierky. Nová busta je v rovnakej veľkosti ako pôvodná z roku 1928, ktorú sa nepodarilo zachovať.Osud pôvodnej busty jednej z najvýznamnejších slovenských osobností bol podľa genealóga Petra Víteka spletitý.priblížil Vítek.Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger pri príležitosti utorňajšieho odhalenia busty uviedol, že z iniciatívy mesta chceli urobiť zadosť histórii a vrátiť podobizeň tam, kam patrí.načrtol Tréger.Podľa Víteka je osobnosť generála Štefánika zviazaná s Liptovom síce malými putami, no predsa.uzavrel.