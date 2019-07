Bustu Tutanchamona vydražili napriek protestom Egypta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Londýn 5. júla (TASR) - Britský aukčný dom Christie's uskutočnil vo štvrtok v Londýne dražbu 3000-ročnej busty starovekého faraóna Tutanchamona napriek protestom zo strany Egypta. Predala sa za viac ako 4,7 milióna libier (5,2 milióna eur), oznámila agentúra AP.Kto artefakt kúpil, nie je známe.Káhira vopred vyzývala spoločnosť Christie's, aby dražbu 28 centimetrov vysokej busty - mierne poškodenej v oblasti uší a nosa - zrušila. Podľa egyptského rezortu diplomacie totiž túto kamennú skulptúru v 70. rokoch minulého storočia zrejme odcudzili z chrámu pri Luxore a nelegálne vyviezli do zahraničia.Egypt sa usiloval konaniu aukcie zabrániť a s týmto cieľom sa obrátil aj na britský rezort diplomacie a na UNESCO. Pred londýnskou aukčnou sieňou, kde sa dražba konala, protestovala skupina demonštrantov proti nelegálnemu predaju pašovaných starožitností, píše agentúra AFP.Christie's tvrdí, že Egypt v minulosti neprejavil o túto bustu záujem, a to i napriek tomu, že sa o jej existencii dlhodobo vedelo a bola ". Socha z hnedého kremenca pochádza zo súkromnej zbierky starovekého umenia.Káhira tvrdí, že právoplatným vlastníkom busty je egyptský štát. Aukčná sieň naopak argumentovala, že jej pôvod dôkladne overila a že v tomto smere urobila viac, než jej ukladajú zákony." a neexistujú dôkazy, ktoré by spochybňovali legitimitu jeho vlastníctva, uvádza aukčný dom Christie's, ktorý zároveň zverejnil chronológiu všetkých majiteľov busty za uplynulých 50 rokov.Podľa všeobecne akceptovaných poznatkov bola Tutanchamonova busta zakúpená v roku 1973 alebo 1974 od nemeckého aristokrata Wilhelma von Thurna. Káhira v roku 1983 zaviedla zákony, ktoré zakazujú vývoz historických artefaktov z krajiny.Tutanchamon zomrel pred vyše 3000 rokmi vo veku 19 rokov. Jeho pozostatky a hrobku objavil v roku 1922 v Údolí kráľov britský archeológ Howard Carter.