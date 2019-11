Butinová dostala ponuku pomáhať Rusom uväzneným v zahraničí

Na archívnej snímke uprostred ruská občianka Marija Butinová, ktorú v Spojených štátoch tento rok odsúdili za špionáž, sa po prepustení z väznice v americkom štáte Florida vrátila do Ruska. Foto: Foto:

Moskva 18. novembra (TASR) - Mariji Butinovej, odsúdenej v USA za špionáž, ponúkli v Rusku prácu, v rámci ktorej by mala pomáhať Rusom uväzneným v zahraničí. Informovali o tom v pondelok agentúry Reuters a Interfax.Ruská splnomocnenkyňa pre ľudské práva Taťjana Moskaľkovová Butinovej ponúkla prácu vo svojom výbore. Butinová by mala pomáhať pri ochrane ruských občanov v zahraničí.povedala Moskaľkovová.Marija Butinová, ktorá sa do Ruska vrátila len 26. októbra, zatiaľ nepovedala, či túto ponuku príjme. Americké úrady 25. októbra prepustili z väzenia a následne ju deportovali naspäť do vlasti.Moskaľkovová takisto povedala, že Butinovej ponúkli pracovnú pozíciu aj v ruskej Štátnej dume a vyzvala ju, aby prijala aj túto ponuku. Agentúra Interfax uviedla, že Butinovej ponúkli prácu v zahraničnom výbore Dumy, ktorého predsedom je Leonid Sluckij.Butinová (31) sa vlani v decembri priznala k sprisahaniu, v rámci ktorého mala v Spojených štátoch pôsobiť ako neregistrovaná zahraničná agentka. Pripisujú jej vytváranie väzieb s lobistickou skupinou Národné združenie držiteľov zbraní (NRA) v súvislosti s presadzovaním snáh Kremľa o ovplyvnenie kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016.Butinová sa zdržiavala v Spojených štátoch na základe študentského víza. V júli 2018 ju zatkli a v apríli 2019 odsúdili na 18 mesiacov odňatia slobody. Ruská vláda tvrdí, že americké orgány Butinovú k priznaniu donútili.