BVS má obrovské problémy, upozorňuje jej nastupujúci šéf P. Olajoš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Iba ten, kto nechce vidieť, nevidí, že Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) má obrovské problémy. Pre TASR to povedal jej nastupujúci nový šéf Peter Olajoš. Poukázal, že od roku 2015 vodárňam klesol rapídne čistý zisk zhruba z troch miliónov eur zhruba na 600.000 eur a odpisy majetku prevyšujú investície do majetku v priemere zhruba o štyri milióny eur ročne.Olajoš upozornil, že BVS má dve dcérske spoločnosti (Infra Services a Bionergy, poznámka TASR), ktoré sa podľa neho tvária ako samostatné "bojové" jednotky, bez koordinácie čohokoľvek s materskou spoločnosťou.priblížil Olajoš, ako vníma situáciu v BVS. Všetko vyššie uvedené je podľa neho v sektore, v ktorom BVS nemá žiadnu konkurenciu a ceny sú regulované, teda všetko je predvídateľné a plánovateľné.deklaroval nastupujúci šéf bratislavských vodární. Vyvodzovať chce tiež zodpovednosť na všetkých úrovniach riadenia a pripraviť strategický plán na obdobie do roku 2032, znenie ktorého má odsúhlasiť 100 percent akcionárov.Olajoš vo svojom rozvojom pláne, zverejnenom na webe hlavného mesta, vidí BVS v roku 2022 ako stabilizovanú regulovanú spoločnosť, s prijatým strategickým plánom do roku 2032 a vyrovnaným investičným dlhom. Cena vody by mala podľa neho v tom čase zodpovedať už nákladom a zmenená má byť aj firemná kultúra a štýl riadenia. Na konci svojej prezentácie má s otáznikmi uvedené ajvysvetlil.Ako tvrdí, najbližší mu je koncept BVS akov zmysle nemeckého modelu, ktorý sa tam uplatňuje pre vodu, elektrinu, iné verejné služby už približne 70 rokov a podľa Olajoša funguje. Pri Olajošovi členovia výberovej komisie uviedli aj odporúčanie, že bude potrebovať vo vodárňach silný odborný tím a jasný mandát na dosiahnutie s mestom dohodnutých míľnikov. Ten to však nevníma negatívne, podľa neho v ére 21. storočia akýkoľvek líder potrebuje tím, s ktorým dokáže plniť úlohy a vytýčené ciele.Olajoš uspel vo výberovom konaní, výber odobril bratislavský primátor Matúš Vallo a koncom júna ho schválili bratislavskí mestskí poslanci. Na otázky TASR odpovedal s tým, že ho čaká ešte Valné zhromaždenie BVS, a preto sa vyjadril ako čakateľ na pozíciu predseda predstavenstva BVS. Akcionármi BVS sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je mesto Bratislava.