BVS požiada o zvýšenie cien vodného a stočného

Bratislava 28. novembra (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) predloží po piatich rokoch nezmenených cien vodného a stočného návrh na ich zvýšenie. TASR o tom informoval hovorca vodární Peter Podstupka s tým, že priemerný navrhovaný rast cien by pre modelovú trojčlennú rodinu znamenal mesačné zvýšenie nákladov o menej ako 2,5 eura s DPH mesačne. "," podotkol. O cenovom návrhu BVS rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).BVS tvrdí, že ak by ÚRSO schválil cenový návrh v plnom rozsahu, stále by bola cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom v Bratislave a okolí nižšia ako v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku. "," tvrdí BVS. Pravidelne sa to podľa vodární prejavuje vo zvýšenej miere porúch a obmedzení dodávky pitnej vody a ak by sa tento problém ďalej neriešil, situácia by sa podľa spoločnosti stupňovala.Generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš uviedol, že sa prioritne sústreďujú na úpravu existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov po predchádzajúcom vedení vodární. "," vysvetlil.BVS aktuálne prevádzkuje viac ako 5150 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí. Taktiež zariadenia na spracovanie pitnej vody, prečerpávacie stanice alebo čistiarne odpadových vôd. Aktuálne sa končí podľa vodární životnosť, alebo už sú za hranicou životnosti, 250 kilometrom vodovodných potrubí a približne 400 kilometrom kanalizačných sietí. V najbližších desiatich rokoch sa končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov.BVS je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava). Svoje služby poskytuje pre viac ako 700.000 ľudí. Akcionármi vodární sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je mesto Bratislava.