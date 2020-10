Byrokratická záťaž malých podnikateľov sa znížila len mierne, stále presahuje dvesto hodín

Byrokratická

3.10.2020 (Webnoviny.sk) -časová záťaž malého podnikateľa dosiahla v roku 2020 na Slovensku 217 hodín. Oproti vlaňajšej hodnote 221 hodín to teda predstavuje mierne zlepšenie. Vyplýva to z výsledkuindexu, ktorý každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa byrokracie zverejňuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Byrokracia spojená so zamestnávaním si podľa indexu vyžaduje 39 % z celkového uvedeného času, prevádzka podniku 47 %, legislatívne zmeny 5 % a iné dôvody spotrebujú 9 % času."Pri detailnom pohľade vidíme hlavne vysoké časové náklady firemných daní, administrácie miezd, ale aj odpadov," konštatuje inštitút.Index pritom pozitívne ovplyvnili drobné zmeny ohľadom elektronizácie a zrušenia niektorých dokumentov, naopak, negatívne najmä časté zmeny dôležitých zákonov.Ako ďalej konštatuje INESS, pre slovenských podnikateľov vzniklo v nedávnej minulosti niekoľko antibyrokratických balíčkov a hoci je ich prínos pozitívny, dopady sú malé.Razantné zlepšenia si totiž podľa inštitútu vyžadujú razantné zmeny fungovania mnohých úradov.index kvantifikujezáťaž malého modelového podnikateľského subjektu.Jednotlivé úkony majú priradenú časovú záťaž a jej súčet tvorí hodnotuindexu. V roku 2020 sa kindexu pridalo päť partnerských krajín.Na prvom mieste sa s najmenšouzáťažou umiestnilo Severné Macedónsko so 154 hodinami, na chvoste Španielsko s 369 hodinami.