Byrokratický nezmysel roka 2021 je už známy, najväčšou absurditou je návrat zrušenej povinnosti

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Byrokratickým nezmyslom tohto roka je nahlasovanie firemných bankových účtov platiteľov DPH finančnej správe, hoci to robia aj banky. Prvenstvo získala táto povinnosť v ankete spomedzi 56 nominovaných absurdít.Ide pritom o obdobného finalistu ankety z roku 2018. Aj keď bola táto povinnosť neskôr zrušená, od novembra 2021 sa v pozmenenej podobe vrátila.„Tohtoročný Byrokratický nezmysel ukazuje, aká húževnatá dokáže byť byrokracia a že boj s ňou je nekončiaci sa proces,“ uviedla predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska Simona Mištíková. Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Solíka si tohtoročný víťaz zaslúži pozornosť z viacerých dôvodov.„Návrat zrušenej povinnosti „v prezlečenom kabáte“ ukazuje, že bez systémových nástrojov sa v boji proti byrokracii nepohneme,“ zhodnotil.Tohtoročná finálová desiatka reprezentuje rôzne typy problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vysporiadať. Jednu veľkú skupinu tvoria regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám, druhou významnou skupinou sú nedomyslené opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.Finálová desiatka podľa zástupcov podnikateľov ukazuje, že aj napriek viacerým zmenám štát ešte stále pýta od podnikateľov aj údaje, ktoré má a robí z nich „poštárov“ medzi úradmi.Byrokraticky nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Anketa vznikla v roku 2012. Jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska a odborným garantom Združenie podnikateľov Slovenska.O tohtoročnom víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo od 7. do 27. decembra tohto roka. Do hlasovania sa zapojilo 1 188 respondentov.