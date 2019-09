Bystričania ďalej bez prehry, Poprad nedokončil obrat

Na snímke sprava Samuel Mlynarovič (Poprad), Lukáš Handlovský, Michal Roman (obaja Zvolen) počas zápasu 2. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Poprad. Zvolen, 15. septembra 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Tipsport liga - 2. kolo:



HC Mikron Nové Zámky - HC Košice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 55. Stupka (Drtina) - 6. Majdan (Haščák, Chovan), 31. Haščák (Chovan). Rozhodovali: Novák, Stano - Jedlička, Frimmel, vylúčení: 7:10 na 2 minúty, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1153 divákov.



Nové Zámky: Kristín - Drtina, Hain, Dlugoš, Mikuš, Hatala, Ordzovenský, Šmach - Andrisík, Vešutkin, Stupka - Bajtek, Urban, Jurík - Rogoň, Fábry, Mikula - Múčka, Bečka, Števuliak



Košice: Košarišťan - Koch, Slovák, Repe, Čížek, Zeleňák, Růžička, Bučko - Haščák, Chovan, Majdan - Bezúch, Skokan, Klhůfek - Belluš, Bortňák, Rapáč - Jokeľ, Suja, Milý

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC 07 WPC Koliba Detva 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)



Góly: 9. Lamper (Southorn, Šoltés), 20. Southorn (Wahl), 26. Jääskeläinen (Southorn, Hickmott), 47. Jääskeläinen (Southorn, Wahl), 53. Wahl (Hickmott) - 33. Zuzin (Chovan), 39. Podešva (J. Sýkora, Žilka)



Vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše Pač (Detva) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Valach - Durmis, Jurčiak, 2334 divákov



HC'05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany – J. Brejčák, Southorn, Biro, Mihálik, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Hickmott, Wahl, Šoltés – Lamper, Hrnka, Jääskeläinen – Fafrák, Tamáši, Bartánus – Róth, Gabor, Kabáč



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík – Chovan, Golian, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Kuklev, Pač – Zuzin, P. Valent, Ščurko – Žilka, Podešva, J. Sýkora – Král, Gašpar, M. Surový – Török, V. Fekiač, Čenka



MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 23. Stehlík (Ru. Huna) – 2. Štajnoch (Sloboda, Puliš), 53. Bačik (Vandas, Kytnár), 60. Vandas (Bondra, Zigo)



Rozhodovali: Štefík, Müllner - Ordzovenský, Smrek, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, divákov.



Liptovský Mikuláš: Zalivin – Nemec, Petran, Cebák, Smutný, Kurali, Stehlík, Droppa, Mezovský – Kriška, Ro. Huna, Ri. Huna – Ru. Huna, Oško, J. Sukeľ – Macík, Ozolins, Vybíral – Michalík, Uhrík, Lištiak



Slovan Bratislava: Habal - Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec - Vandas, Zigo, Abdul - Puliš, Kytnár, Sloboda - Miklík, Kukumberg, Matoušek - Petráš, Urbánek, Bondra



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)



Góly: 4. Giľák (Safaralejev), 29. Mašlonka (Dalhuisen, Mesikämmen), 50. Lalancette (tr. strieľanie) – 10. Mezei (Kerbashian), 15. Scheidl (Kerbashian, Hrušík). Rozhodovali: Korba, Rencz - Kis-Király (obaja Maď.), Bogdaň, vylúčení: 8:8 na 2 min., navyše Lalancette (Mich.) 10 min. OT za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.





HK Dukla Ingema Michalovce: Trenčan - Mesikämmen, Dalhuisen, Ventelä, Vorobjev, Kolba, Bdžoch, Zekucia - Mašlonka, Lalancette, Juusela - Hričina, Galamboš, Hvila - Giľák, Linet, Safaralejev - Hamráček, Toma, Chalupa - Borov



HK Nitra: Šimboch - Mezei, Rais, Sloboda, Olsen, Korím, Versteeg, Nemec - Blackwater, Kollár, Rác - Scheidl, Kerbashian, Gabrielle - Šimun, Fetkovič, Lušňák - Pätoprstý, Čaládi, Csányi

HKM Zvolen - HK Poprad 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)



Góly: 9. M. Halama (Thompson, Švarný), 13. M. Halama (Corrin, Thompson), 30. McPherson (Bonis, Trotter) – 53. Matúš Paločko, 57. Zagrapan (Fabian). Rozhodovali: Fridrich (SR), Juhász (Maď.) – Rojík (SR), Soltész (Maď.),, vylúčení: na 2 min. 12:6, navyše: Thompson (Zvolen) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1618 divákov.



Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Corrin, Roman, Drgoň, Maier, Fatul – Hansen, Špirko, Preisinger – McPherson, Trotter, Bonis – Kelemen, M. Halama, Handlovský – Thompson, Mráz, S. Petráš



Poprad: Vošvrda – Fabian, L. Kozák, Ulrych, Kramár, Ťavoda, Erving – P. Svitana, Paukovček, Štrauch – Matúš Paločko, Zagrapan, S. Takáč – Leclerc, Mlynarovič, Karterud – Matej Paločko, Bjalončík, Kundrlík

MAC Újbuda - DVTK Jégesmedvék Miškovec 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)



Góly: 2. Langkow (Bodó, Carlisle), 2. Pitt (KLEMPA, Garát), 23. Terbócs (Mcnally, Carlisle) 24. Brance Orban (Bodó, Langkow), 50. Pitt (Terbócs, Carlisle) - 28. Reszegh (Tousignant, Ross), 47. Vandane (Vas)



Výlúčení: 10:7 na 2 min, navyše Rodman (Miškovec) 10 min za nešportové spávanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Goga, D. Konc st. - J. Konc ml., D. Konc ml., 1100 divákov



MAC Újbuda: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Carlisle, McNally, Blake Orban, Garát, Kreisz, Fejes - Sofron, Strech, Nagy - Bodó, Langkow, Brance Orban - Terbócs, Pitt, Klempa - Szigeti, Majoross, Schlekmann



DVTK Jégesmedvék Miškovec: Rajna – Dudás, Ross, Vandane, Göz, Vojtkó, D. Kiss, Lövei, Láda – Beach, Tousignant, Rodman – Magosi, Vas, Beauviller – Harrison, Galanisz, Miskolczi – P. Kiss, Reszegh, Ritó

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 15. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice sú aj po 2. kole slovenskej Tipsport ligy 2019/2020 nezdolaní. V nedeľu si doma poradili s Detvou 5:2. Štyrmi asistenciami sa na víťazstve podieľal kanadský obranca Jordon Southorn. Detva prehrala aj v druhom tohtosezónnom vystúpení.Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola Tipsport ligy v Liptovskom Mikuláši 3:1. "Belasí" nadviazali na triumf v Košiciach (2:1) a po návrate do slovenskej najvyššej súťaže si udržali stopercentnú bilanciu. Najbližšie v utorok 17. septembra privítajú Nové Zámky.MAC Újbuda zdolal v nedeľňajšom domácom zápase 2. kola slovenskej hokejovej Tipsport Ligy maďarského rivala Jégesmedvék Miškovec 5:3. Dosiahol tak prvé víťazstvo v novej sezóne. Dvoma gólmy sa blysol kanadský útočník budapeštianskeho tímu Joshua Pitt.Úvodný duel novej sezóny odohrali Novozámčania na domácom ľade proti Košičanom. Domáci išli do oslabenia, keď Urban vyhodil puk mimo hraciu plochu. Do konca jeho trestu zostávali 4 sekundy a Košičanom sa podarilo presilovku využiť. Autorom gólu bol Majdan, ktorý pretlačil puk za Kristínov chrbát. Domáci brankár však už predtým viackrát podržal svojich spoluhráčov. Na strane Novozámčanov pohrozila predovšetkým Urbanova formácia, ale podstatne viac práce mal domáci Kristín.Druhé dejstvo sa podobne, ako to prvé, nieslo v znamení viacerých nepresností. V 27. minúte sa podaril domácim výpad dvoch na jedného, ale Rogoň v páde našiel len korčule spoluhráča. Obrovskú príležitosť vyrovnať mal Vešutkin, ktorý zachytil v útočnom pásme protihráčovo vyhodenie, sám zoči-voči Košarišťanovi však zaváhal. Zvýšená aktivita domácich vyústila do Slovákovho vylúčenia, zostalo však nepotrestané. Domáci strelci neuspeli, a tak prišiel trest v podobe oslabovkového zásahu Haščáka.Aj v 3. tretine mali domáci príležitosť korigovať stav v presilovke, ale košickí hráči si súpera umným bránením držali ďaleko od Košarišťanovej brány. Úspešný nebol ani Mikulov prienik, ani následná početná výhoda domácich o dvoch hráčov. Hostia mohli svoje vedenie potvrdiť, ale Kristín vytiahol na Chovana pohotový zákrok. Rovnako si poradil aj so Skokanovou príležitosťou po Haščákovej krížnej prihrávke. Domácim sa nakoniec podarilo skórovať pri hre piatich proti trom, keď Drtinovu strelu od modrej tečoval pred brankárom Stupka a hostia viedli už iba o gól. Napriek snahe i hre bez brankára sa však domácim vyrovnať nepodarilo.Hostia dostali už v 2. minúte príležitosť hrať presilovku, ale z dvojminútového vylúčenia Kabáča nevyťažili nič. V 7. min si na opačnej strane sadol na trestnú lavicu Jendroľ a "barani" udelili súperovi lekciu z efektivity, keď po 68 sekundách skóroval Lamper. V 14. minúte mohol zdvojnásobiť vedenie Bystrice Róth, s jeho strelou spomedzi kruhov si však poradil brankár Petrík. V 14. minúte dostal hosťujúci Pač vyšší trest za vrazenie na mantinel. Domáci v závere prvej tretiny dostali početnú výhodu o dvoch hráčov, nevyužili ju, ale sedem sekúnd pred klaksónom sa dočkali - Sourthorn upravil na priebežných 2:0.Po pokojnom úvode druhej časti hry sa domáci fanúšikovia potešili aj tretíkrát. Hickmott prihral voľnému Jääskeläinenovi a ten z ľavého kruhu prestrelil Petríka - 3:0. Po treťom zásahu domácich sa hra rozbehla, obaja brankári však podržali svoje tímy. Bystričania zľavili z tempa a v 33. minúte ich potrestal z protiútoku Zuzin. Detva sa dočkala aj druhého gólu, dve minúty pred koncom tretiny využil presilovku Podešva - 2:3.V 46. minúte mohol domácim vrátiť dvojgólové vedenie Nemčík, no Petrík sa stihol presunúť a skvelým zákrokom podržal tím. Úradujúcemu majstrovi to vyšlo na druhý pokus, v 47. minúte sa druhýkrát v zápase presadil Jääskeläinen. O šesť minút neskôr sa domáci opäť radovali, keď sa o piaty zásah postaral Wahl a stanovil konečné skóre 5:2.Hostia začali na Liptove najlepším možným spôsobom. Už po 63 sekundách vypálil od modrej čiary Štajnoch a poslal "belasých" do vedenia. Domáci na otvárací gól reagovali zvýšenou aktivitou, Habala však nedokázali prekonať. V závere prvého dejstva dostali Bratislavčania výhodu presilovky, Liptákov zatlačili, ale druhý gól nepridali.Naopak, v úvode druhej tretiny putoval na trestnú lavicu Bačík a domáci dokázali vyrovnať. V 22. minúte prekonal Habala Sukeľ, jeho zásah však pre posunutú bránku neuznali. O 30 sekúnd neskôr nahodil puk Stehlík, ten sa odrazil a zo šťastím zapadol poza Habalov chrbát - 1:1. Liptáci v druhej časti hry zlepšili napádanie, no svoje šance nedokázali pretaviť do vedúceho gólu, na druhej strane ani Slovan sa príliš v ofenzíve nepredviedol.Snahu Liptovského Mikuláša pribrzdilo v tretej tretine vylúčenie Stehlíka, no Slovan výhodu nevyužil. "Belasí" sa napokon dočkali, v 53. minúte Bačík z modrej čiary prekvapil Zalivina. Hostia si vedenie postrážili, domácich nepustili do výraznejšieho tlaku a v poslednej minúte do prázdnej bránky pridal poistku Vandas.Tipsportligový nováčik v 1. kole doma zdolal Liptovský Mikuláš 5:1 a od úvodu zápasu dokazoval, že si verí aj na finalistu minulej sezóny. V 4. minúte Giľák strelou z ostrého uhla prekvapil brankára hostí Šimbocha a domáci išli do vedenia - 1:0. Hostia vyrovnali v presilovke v 10. minúte, keď Trenčan nestihol zareagovať na strelu Mezeia z väčšej vzdialenosti - 1:1. O štyri minúty mohol Hvila vrátiť domácim tesný náskok, ale svoju šancu počas hry štyroch proti štyrom nevyužil. Známe nedáš-dostaneš krátko na to potvrdil Scheidl, ktorý pohotovou strelou upravil na 1:2.V úvode druhej časti mali sľubné príležitosti domáci Chalupa i hosťujúci Gabrielle, skóre sa však zmenilo až v 29. minúte. Michalovčania v závere presilovky potrestali vylúčenie Fetkoviča, keď Šimbocha prekonal Mašlonka - 2:2. Do konca druhej časti sa hral rýchly hokej, šance na zmenu skóre mali Kolba, Dalhuisen i Kollár, ale brankári boli pozorní.V 50. minúte fauloval Korím prenikajúceho Hamráčka a z nariadeného trestného strieľania Lalancette vrátil domácim náskok - 3:2. Blízko k vyrovnaniu bol Kollár, ktorého sľubnú príležitosť v 52. minúte zmaril brankár Trenčan. V závere zápasu hostia skúsili aj hru bez brankára, skóre sa však už nezmenilo. Michalovce tak naplno bodovali aj v druhom zápase sezóny.Zvolenčania začali duel aktívne, mali prevahu a vytvárali si šance. Prvú nevyužil Mráz bekhendom zblízka a ďalšie dve Bonis; v oboch prípadoch bol Vošvrda proti. Kapituloval až v 9. minúte, keď sa pred ním presadil Marco Halama po šikovnej prihrávke Thompsona. Hostia nevyužili dve presilovky, v hre štyroch proti trom mal príležitosť Paukovček a dobre zasiahol Tomek. V 13. minúte mali početnú výhodu domáci a využili ju. Z pravého kruhu pálil k bližšej žrdi do vinkla parádne Halama – 2:0. Pred prestávkou mohol pridať tretí gól ešte Švarný, ale jeho prudkú strelu zneškodnil lapačkou Vošvrda.V strednom dejstve neposlal puk do úplne odkrytej bránky domáci Trotter. Popradčania nevyužívali presilovky, neznížili ani z protiútoku, keď na výbornom Tomekovi stroskotali Kondrlík a z dorážky Bjalončík. Pykali za to v polovici stretnutia, keď po prihrávke Bonisa zakončoval v medzikruží švihom voľný McPherson na 3:0. Zvolenčania boli v laufe, ďalšie príležitosti mali Kelemen, Hansen i Špirko, avšak nepresadili sa a postupom času sa tak dostali k slovu aj Podtatranci. Bjalončík neprekonal Tomeka z jedného metra a nepodarilo sa to v presilovke ani Takáčovi, ktorý vyslal prudkú strelu spoza kruhu.Na prelome druhej a tretej tretiny hostia nevyužili dlhú presilovku piatich proti trom a to bolo kľúčové, pretože pri rovnakom počte hráčov na ľade mali domáci prevahu. Veľkú šancu nevyužil Lowney, i keď bol pri nej faulovaný. Hosťom sa napokon podarilo prepasírovať puk v trme–vrme pred bránkou do nej za Tomeka, konkrétne Matúš Paločko v 53. minúte – 3:1. V závere hokejisti spod Tatier hrali znovu v početnej výhode a hoci ju nevyužili, hneď po nej sa im podarilo znížiť na rozdiel gólu, keď sa z dorážky presadil Zagrapan – 3:2. Posledné sekundy boli dramatické, Popradčania hrali minútu bez brankára v šestici, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.Domáci odštartovali vynikajúco, keď po 101 sekundách viedli 2:0. Najprv sa presadil Langkow, na ktorého o 25 sekúnd neskôr nadviazal Garát, asistoval mu slovenský útočník Klempa. Hostí nevydarený úvod zaskočil, keď sa v útoku nezmohli prakticky na nič.Druhá tretina začala ako cez "kopirák". Po 139 sekundách pridal tretí zásah domácich Térbocs a vzápätí Brance Orban pridal štvrtý gól Budapešti. Miškovec mohol skorigovať v 26. minúte, no Tousignant nedokázal v presilovke prekonať brankára Bálisza. Hostia sa dočkali o dve minúty neskôr, Ross vystrelil z modrej čiary a Reszegh tečoval - 1:4, gól musel potvrdiť videorozhodca. Újbuda odpovedala iba žŕdkou, v závere tretiny sa zoči-voči hosťujúcemu Rajnovi nepresadil Pitt.V tretej tretine skorigoval Vandane, ktorý v 46. minúte využil presilovú hru. Domáci reagovali zásahom Pitta - 5:3. Posledné slovo však patrilo hosťom, na konečných 3:5 upravil v presilovke Beauviller.