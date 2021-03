Byť doma, nerovná sa nude. Ako urobiť z bežných aktivít originálny program?

Vo dvojici to ide lepšie

3.3.2021 (Webnoviny.sk) -S pivnou značkou Heineken® 0.0 vám prinášame pár tipov, ako bežné veci pretvoriť na originálne riešenia, ktoré dokonalo zapadnú do domáceho programu, a ukážeme vám, že teraz už môžete doma robiť naozaj čokoľvek, čo vás baví a pritom sa vôbec nenudiť.Cvičenie vo všeobecnosti robí ľudí spokojnejšími a šťastnejšími. Môžu za to endorfíny, ktoré navodzujú tento pocit. No možno aj vy patríte do skupiny ľudí, ktorých po roku prevažne v domácom prostredí, nudia všetky motivačné videá alebo tipy na cviky a kurzy. Nevadí, zmeňte pohľad na vec a urobte si z cvičenia zábavu! Prvým krokom je zapojenie partnera, vďaka čomu sa zo „single“ aktivity stane spoločný koníček. Mimochodom, vedeli ste, že ak robíte s partnerom spoločné aktivity, posilňuje to váš vzťah? Spoločné cvičenie zlepšuje pevnú vôľu a motiváciu. Podľa štúdie jednej z univerzít v Londýne, do ktorej bolo zapojených 3700 párov, sa ukázalo, že 70% tých, ktorí navštevovali posilňovne a cvičili spoločne, ostali pri tejto aktivite dlhodobo, aj o dva roky. A hoci sú momentálne fitnescentrá zatvorené, začať môžete kedykoľvek doma.Vzájomná motivácia, podpora, stanovenie si spoločných cieľov, vytváranie si spoločných zdravých návykov otužuje vzťah a podporuje budovanie mentálneho zdravia. Začnite s jednoduchými cvikmi, počuli ste napríklad o „back to back“ cvikoch? Je to niečo, čo môžete aplikovať aj vo svojej obývačke a nepotrebujete žiadny špeciálne vybavenie. Stačí, aby ste boli navzájom opretí chrbtom, ruky skrížite na hrudi, nohy dáte do 90-stupňového uhla a v tejto pozícii posilňuje svaly na nohách a stabilitu. Cvik môžete obohatiť aj tým, že si vyberiete predmet s väčšou váhou a v spomínanej polohe si ho budete pomaly presúvať zo strany na stranu. Nielenže pri cvičení urobíte niečo pre seba, ale určite sa zabavíte a spestríte si monotónny večer. A dokonca odteraz nemusíte mať váš partner výčitky, keď si občas dopraje po cvičení obľúbenú chuť piva. S Heineken 0.0 neporušíte žiadne predsavzatia, ani záväzok, keďže neobsahuje žiadny alkohol.Čas doma môžete využiť aj ďalšou zmysluplnou aktivitou. Prekvapte svojich blízkych na narodeniny, meniny či MDŽ originálnym darčekom, ktorý im odovzdáte hneď, ako sa budeme môcť stretnúť, alebo ho pošlete. Posledný rok bol o odlúčení a minimálnom kontakte s rodinou, priateľmi, kolegami. A keďže posledných dvanásť mesiacov nám prinieslo množstvo zmien a boli úplne iné, na aké sme boli zvyknutí, pojmite originálne aj akýkoľvek sviatok. Najväčšiu hodnotu predsa nemajú najdrahšie darčeky, ale tie, na ktorých si dáme záležať. Môže to byť pokojne aj drobnosť. Napríklad, ak máte doma odložené korkové zátky, môžete ich využiť na vytvorenie netradičného venca, podložky pod čajník či stojana na telefón. Určite nič nepokazíte ani v tom prípade, ak oprášite zvyk s písaním pohľadníc a listov. Takáto korešpondencia v dobe moderných technológií poteší skutočne každého.Pamätáte si legendárnu scénu z Pretty Woman a bezstarostnú Vivian vo vani plnej peny so slúchadlami na ušiach? Doprajte si rovnakú, alebo ešte väčšiu pohodu. Horúci kúpeľ, wellness či spa sú skvelý spôsob, ako sa odreagovať od stresu, napätia alebo odraziť sa od nastupujúcej apatie. A hoci je wellness skvelý program v rámci víkendového pobytu mimo doma, v tomto období padne vhod aj ten domáci. Posledný rok nás predsa naučil, že nič nie je nemožné a domácnosť ponúka veľa možností, ako si užívať obľúbené činnosti, o ktorých sme predtým nevedeli alebo sme boli príliš leniví.Domáce spa má pritom množstvo výhod. Môžete si ho dopriať kedykoľvek, nemusíte čakať na víkend či plánovaný relaxačný pobyt, zaručené je 100% súkromie, doprajete skvelú regeneráciu celému organizmu. Staráte sa tak nielen o pokožku, ale aj sami o seba. Domáce spa nie je ani náročné na organizáciu. Stačí vám k tomu dobrá hudba, osvedčená kozmetika, chvíľa pohody a, samozrejme, vaňa. Pre absolútnu pohodu je však nevyhnutné zbaviť sa všetkých rušivých vplyvov, vrátane neporiadku v domácnosti, neumytého riadu, pípania emailov a sms správ. Tento čas je vyhradený výlučne pre vás, tak si ho užite a vyčistite hlavu od všetkých myšlienok. A môžete pritom sledovať aj nestarnúcu klasiku v podobe Pretty Woman a zmyselnej Vivian.Aj v tomto období platí, že nie všetko zlé je také, ako vyzerá. Práve naopak, je to priestor zistiť, aké možnosti nám ponúka vlastná domácnosť, oprášiť kreatívne zručnosti, či starať sa o seba a využívať čas na plnohodnotnú relaxáciu. Tak aký je váš voľnočasový „to-do“ list?Informačný servis