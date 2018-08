Bývalá čilská prezidentka bude novou komisárkou OSN pre ľudské práva

Michelle Bacheletová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. augusta (TASR) - Bývalú prezidentku Čile Michelle Bacheletovú (66) zvolilo v piatok Valné zhromaždenie organizácie Spojených národov v New Yorku za novú vysokú komisárku OSN pre ľudské práva. Exprezidentka latinskoamerickej krajiny vystrieda vo funkcii jordánskeho diplomata, princa Zajda Raada Husajna, ktorého mandát vyprší 31. augusta.Výsledok hlasovania o nominantke generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa potvrdil za aplauzu zástupcov 193 členských krajín svetovej organizácie predseda 72. Valného zhromaždenia OSN, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, vyplýva zo správy tlačovej agentúry AP.Bacheletová bola prvou ženou v histórii, ktorá zastávala v Čile funkciu prezidentky, a to dvakrát - v rokoch 2006-2010 a 2014-2018. V období medzi oboma mandátmi sa stala i prvou šéfkou úradu OSN pre ženy UN Women, pomerne novej agentúry OSN zameranej na podporu rodovej rovnosti a postavenia žien.Civilným povolaním detská lekárka, ktorá je vnímaná ako ľavicová politička, je súčasne i renomovanou zástankyňou rešpektovania ľudských práv a práv žien. Jej otec, kritik Pinochetovho režimu, sa ako generál letectva ocitol za mrežami, kde napokon po mučení zomrel v roku 1974. Aj samotná Michelle sa spoločne s matkou ocitla vo väzení, keď sa už ako študentka angažovala ako politická aktivistka. Po prepustení na slobodu strávila roky života v zahraničí, krátky čas v Austrálii a neskôr v bývalej Nemeckej demokratickej republike, aby sa do vlasti vrátila až v roku 1979.