Bývalá cirkevná škola v Brzotíne sa zmení na detský domov

Na snímke bývalá budova cirkevnej školy v Brzotíne v okrese Rožňava, v ktorej má byť po rekonštrukcii detský domov, 10. septembra 2019. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brzotín 11. októbra (TASR) – Detský domov i priestor pre komunitu veriacich vznikne po rekonštrukcii bývalej cirkevnej školy v Brzotíne pri Rožňave. Ako TASR prezradil Róbert Mudi, farár cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Brzotíne, objekt by chceli sprevádzkovať v najbližších rokoch.podotkol Mudi s tým, že niektorí dobrovoľníci prispeli aj priamo svojou prácou.Dodal, že do Brzotína prišiel ako farár v roku 2002 a hneď na prvej presbyterskej schôdzi mu povedali starší veriaci, aby sa starú školu pokúsili dostať nejako naspäť do lepšieho stavu. Objekt bol však podľa jeho slov úplne schátraný a problém bol aj s vlastníckymi vzťahmi.priblížil brzotínsky farár.Budova bývalej školy má dve časti. V hornej časti by mali bývať profesionálni náhradní rodičia s deťmi, druhú bude využívať komunita. V časti objektu by podľa Mudiho mohlo vzniknúť aj ubytovanie pre návštevníkov regiónu v rámci takzvaného sakrálneho turizmu, keď spoznávajú okolité pamiatky Gotickej cesty na Gemeri.zakončil.