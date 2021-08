Bývalá členka neonacistickej skupiny zostane vo väzení do konca života

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecky ústavný súd vo štvrtok rozhodol, že bývalá členka extrémistickej skupiny Národnosocialistické podsvetie (NSU) Beate Zschäpeová zostane do konca života vo väzení. Potvrdil tým rozhodnutie krajinského súdu v Mníchove, ktorý jej vymeral doživotný trest v roku 2018.Súd ju vtedy uznal vinnou z účasti na desiatich vraždách spáchaných v rokoch 2000 až 2007. Medzi obeťami bolo deväť mužov, z toho osem tureckého pôvodu a jeden Grék, a jedna policajtka. Zschäpeovú ďalej uznali vinnou z členstva v teroristickej organizácii, účasti na dvoch bombových útokoch a viac ako desiatich bankových lúpežiach a z pokusu o vraždu.Zschäpeová účasť na vraždách popierala, súd však dospel k záveru, že sa podieľala na plánovaní každej z nich. Jej dvoch komplicov našli mŕtvych, keď v roku 2011 po neúspešnom pokuse o lúpež spáchali samovraždu.Ústavný súd potvrdil aj rozsudky v prípade dvoch stúpencov extrémistickej organizácie. Ralf Wohlleben bol odsúdený za spoluúčasť na vražde a za to, že trojici hlavných obvinených dodal pištoľ a tlmič, hoci vedel, že zbraň plánujú použiť na vraždy. Holgera Gerlacha odsúdili za to, že skupine poskytol strelnú zbraň a falošné doklady totožnosti, keď jej členovia boli na úteku.