Bývalá ombudsmanka Patakyová stále nemá nástupcu, na stole sa kopia naďalej podnety na podpis

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Nástupcovi bývalej ombudsmanky Márii Patakyovej pribudlo za jún 102 podnetov na podpis. Momentálne naň čaká 281 podnetov. Kancelária ombudsmana funguje od marca bez obsadenia. Informovala o tom Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv v tlačovej správe.Kancelária ombudsmana môže podnety analyzovať a spracovať, no rozhodnutie, či došlo alebo nedošlo k porušeniu práva, ostáva na nového ombudsmana alebo ombudsmanku.„V čase, keď je Kancelária verejného ochrancu práv bez vedenia, môže sa zaoberať podnetmi len do tej miery, ktorú jej umožňuje zákon a Ústava Slovenskej republiky. V rámci podnetov právnici a právničky analyzujú a pripravujú podklady i stanoviská pre nového ombudsmana alebo ombudsmanku," uvádza Pavelková.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) presunul termín na uzavretie kandidatúr. Dátum na predkladanie návrhov mien je 26. august a voľba je avizovaná na septembrovú schôdzu Národnej rady SR so začiatkom od 13. septembra.