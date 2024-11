Bývalá republikánska kongresmanka Liz Cheney by mala podľa Trumpa čeliť puškám, úrady už jeho slová prešetrujú

Postavme ju tam s puškou

Liz Cheney podporila Kamalu Harris

2.11.2024 (SITA.sk) - Súboj pred nadchádzajúcimi americkými prezidentskými voľbami sa vyostruje a exprezident a republikánsky kandidát Donald Trump znova prilial olej do ohňa.Generálna prokuratúra v Arizone začala prešetrovať jeho štvrtkové slová na adresu političky Liz Cheney , ktorá by podľa neho mala čeliť strieľajúcim puškám, aby prehodnotila jej postoj k posielaniu vojakov do boja. Vyšetrovatelia zisťujú, či týmto vyhlásením porušil arizonské zákony.Trump sa na adresu Cheney, bývalej republikánskej kongresmanky za Wyoming a dcéry niekdajšieho viceprezidenta Dicka Cheneyho , vyjadril počas kampane v Glendale.„Postavme ju tam s puškou, zatiaľ čo na ňu bude mieriť deväť hlavní. Uvidíme, aké bude mať pocity,“ povedal Trump bývalému moderátorovi Fox News Tuckerovi Carlsonovi Arizonská generálna prokurátorka Kris Mayes exprezidentove slová označila za „hlboko znepokojujúce“.„Už som požiadala šéfa môjho kriminálneho oddelenia, aby sa začal zaoberať týmto vyhlásením a analyzoval ho, či sa dá podľa arizonských zákonov kvalifikovať ako vyhrážka smrťou,“ povedala Mayes pre televíziu 12News. Podľa nej takéto slová vôbec nepomáhajú prípravám na pokojný priebeh volieb.Demokratická kandidátka Kamala Harris na Trumpove slová o Cheney reagovala s tým, že ukazujú, že nie je spôsobilý byť prezidentom.„Každý, kto chce byť prezidentom Spojených štátov a používa takúto násilnú rétoriku, je jednoznačne diskvalifikovaný a nekvalifikovaný na funkciu prezidenta,“ povedala viceprezidentka.Cheney, ktorá kritizuje Trumpa, hlasovala za jeho impeachment a podporila vo voľbách Harris, je podľa nej „ozajstná patriotka, keďže uprednostnila krajinu pred stranou“.