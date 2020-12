Bývalá svetová jednotka Šarapovová sa zasnúbila, svadbu plánuje s britským milionárom (foto)

Kamarátstvo s britskými princami





















Gilkes už bol ženatý, Šarapovová zas zasnúbená

Päť trofejí z grandslamových turnajov

Užívanie lieku tenistke pokazilo kariéru





















18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajšia skvelá ruská tenistka Maria Šarapovová sa zasnúbila. Šampiónka piatich grandslamových turnajov a bývalá svetová jednotka prostredníctvom instagramu oznámila zasnúbenie so svojím priateľom, britským biznismenom Alexandrom Gilkesom.Niekdajšia pekná tvár tenisových kurtov má 33 rokov, jej partner je o osem rokov starší. Na novinku už pozitívne zareagovali tisícky fanúšikov či priateľov, medzi nimi aj bývalé Šarapovovej tenisové súperky Jelena Vesninová Anastasia Pavľučenkovová a Mónica Puigová, ale aj oficiálny web Ženskej tenisovej asociácie."Áno som mu povedala už v prvý deň, ked sme sa stretli. Bolo to také naše malé tajomstvo," napísala Šarapovová. Gilkes zverejnil spoločnú fotografiu s nasledovným komentárom: "Veľmi si ma potešila. Ďakujem! Teším sa na príležitosť milovať ťa a učiť sa od teba celý život."Nie je presne známe, kedy sa Šarapovová a Gilkes prvýkrát stretli. Od roku 2018 však začali zdieľať spoločné fotografie z rovnakých spoločenských udalostí. V júli 2018 dovolenkovali spolu v Taliansku a v apríli 2019 sa spoločne objavili na akcii v Los Angeles. Informuje o tom ruský športový portál Championat.com.Gilkes študoval na univerzite v Bristole ruštinu a španielčinu, neskôr nastúpil do Etonu, kde sa stretával a dokonca kamarátil s britskými princami Williamom Je spoluzakladateľ aj prezident spoločnosti Paddle8, aukčného domu so sídlom v New Yorku, ktorý fungoval do roku 2018. Neskôr Gilkes spoluzakladal spoločnosť Squared Circles, ktorá bola uvedená na trh v roku 2020.Gilkes už bol raz ženatý. V máji 2012 sa v Benátkach konala svadba Alexa a pôvabnej Edwiny Eklestwightovej, známej pod pseudonymom Misha Nonu. S Gilkesom sa začala stretávať, keď mala sotva 18 rokov. Časom sa z nej stala známa módna návrhárka. V septembri 2016 však pár oznámil rozvod.Aj Šarapovová už raz bola zasnúbená. V októbri 2010 ju popýtal o ruku slovinský basketbalista Saša Vujačič. Známy športový pár sa však so svadbou neponáhľal a keď Vujačič odišiel hrať z NBA do Turecka, ich vzťah ochladol. V roku 2012 sa rozišli.Jedna z najlepších tenistiek uplynulého štvrťstoročia Šarapovová dosiahla v kariére na post svetovej jednotky a vo vitríne má aj päť trofejí z grandslamových turnajov.V roku 2014 ako 17-ročná ovládla slávny Wimbledon. Neskôr pridala tituly z US Open (2006), Australian Open (2008) a tzv. kariérny Grand Slam dovŕšila v roku 2012 triumfom na Roland Garros. Na parížskej antuke sa tešila z celkového triumfu aj o dva roky neskôr.V roku 2004 sa stala víťazkou koncoročného majstrovského turnaja WTA Finals, na OH 2012 v Londýne vybojovala striebornú medailu vo dvojhre. Celkovo na hlavnom ženskom okruhu WTA zvíťazila na 36 turnajoch vo dvojhre, zo štvorhry pridala tri celkové triumfy.V roku 2016 do jej kariéry výrazne zasiahol trest za užívanie lieku obsahujúceho meldónium, ktoré s platnosťou od 1. januára 2016 pribudlo na zoznam zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Šarapovová tvrdila, že o tom nevedela a že sa jej zrútil svet. Výsledkom bol najprv dvojročný a neskôr zmiernený 15-mesačný trest. Po návrate na súťažné dvorce sa už nikdy nedostala do niekdajšej formy.