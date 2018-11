Bývalá viceprimátorka Humenného brala odmeny nezákonne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Humenné 22. novembra (TASR) - Bývalá zástupkyňa primátora Humenného a súčasná mestská poslankyňa Mária C. bude musieť vrátiť mestu nezákonne vyplatené odmeny. Rozhodol o tom senát Krajského súdu v Prešove. Exprimátor Vladimír Kostilník v podobnej veci na súde uspel.Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v roku 2011 zistil, že bývalý primátor, jeho zástupkyňa a poslanci mali neoprávnene poberať odmeny.uvádza radnica v tlačovej správe s tým, že celková dlžná suma Márie C. predstavuje takmer 7000 eur.Ako TASR v tejto súvislosti informovala hovorkyňa KS v Prešove Ivana Petrufová, senát rozsudkom potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Humenné z mája. Odvolací súd sa podľa jej ďalších slov stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že tieto finančné prostriedky, ktoré žalobca vyplatil žalovanej za obdobie od novembra 2009 do decembra 2010 ako plat nad sumu rovnajúcu sa 50 % z platu primátora, jej boli vyplatené bez právneho dôvodu, čím došlo na strane žalovanej k bezdôvodnému obohateniu.doplnila. Rozsudok k 21.11. nebol právoplatný.Bývalá zástupkyňa primátora sa k tejto problematike nechcela vyjadriť, pretože nemala žiadne oficiálne rozhodnutie z KS.uviedla pre médiá s tým, že sa k téme vyjadrí neskôr. Prípadnú možnosť dovolania na Najvyšší súd (NS) SR ešte zváži.Bývalý primátor mesta Kostilník považuje žalobu mesta za diskriminačnú. Podľa NKÚ mali protizákonne poberať odmeny aj mestskí poslanci, medzi ktorými bola v tom čase podľa jeho slov aj Vaľová.uviedol pre médiá. Mesto však zažalovalo len jeho a viceprimátorku. Kostilník bol na okresnom i krajskom súde úspešný. Mesto v tejto súvislosti podalo mimoriadny opravný prostriedok dovolanie, o ktorom NS ešte nerozhodol.Neúspech jeho bývalej zástupkyne na súde ho zarazil.vysvetlil. Petrufová v tejto súvislosti uviedla, že súd v daných sporoch vychádzal pri rozhodovaní z iného právneho základu.uviedol Kostilník s tým, že sa nemohol neoprávnene obohatiť, keď dostal len tie finančné prostriedky, ktoré mu schválili mestskí poslanci. Tí podľa jeho ďalších slov tiež rozhodli, že zástupkyňa primátora bude mať odmenu 50 % a poslanci 5 % z platu primátora, tak to bolo podľa neho aj v uznesení.zdôraznil. Poukázal tiež na to, že v prípade poslancov išlo o financie vo výške približne 19.000 eur.Ako sa uvádza v reakcii mesta, ktorú TASR poskytla Mária Míčková z humenskej radnice, mesto postupovalo v zmysle protokolu NKÚ, ktorý konštatoval neoprávnenosť odmien u primátora, zástupkyne aj poslancov.uvádza sa v stanovisku s tým, že mesto postupovalo správne.vysvetľuje mesto v reakcii.