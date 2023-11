Bývalé vedenie ministerstva obrany sa podľa Dobrovodského dopustilo porušenia práva na informácie pri darovaní stíhačiek MiG-29

Nesprístupnená analýza

Právo na informácie

22.11.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany podľa verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského porušilo zákon a ústavu, pretože neposkytlo analýzu v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine.Informovala o tom Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP) a vysvetlila, že na ombudsmana sa obrátil podávateľ, a to vo veci odmietnutia poskytnúť informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.Daný podávateľ žiadal rezort obrany o sprístupnenie právnej analýzy k tomu, či bola vláda bez dôvery oprávnená darovať lietadlá MiG-29 Ukrajine. Ako KVOP uviedla, ministerstvo analýzu nesprístupnilo ani v odvolacom konaní.Ombudsman podnet preskúmal a 16. novembra konštatoval, že v tomto prípade bolo porušené právo na informácie tým, že podávateľovi analýzu zo 14. marca nesprístupnili. Ministerstvo obrany ako dôvod uviedlo, že analýzu nemá k dispozícii.„Argumentácia v rozhodnutí o odmietnutí požadovanej informácie a v rozhodnutí o rozklade je ničím nepodložená, je protichodná a vôbec nezohľadňuje skutkový stav konkrétnej situácie," uviedol Dobrovodský.Dodal, že aj vtedajší minister obrany Jaroslav Naď opakovane potvrdil, že táto analýza jestvuje v listinnej forme.„Tvrdil aj to, že analýza bola vytvorená Ministerstvom obrany SR. Minister sa podieľal na tvorbe zahraničnej politiky štátu, ktorá sa týkala nakladania s majetkom SR. Minister bol ten, ktorý na základe analýzy tvoril vôľu, ktorá vyústila do darovania vojenskej pomoci na Ukrajinu," dodal Dobrovodský s tým, že rezort obrany nenaplnil svoju povinnosť a nesprístupnil podávateľovi informáciu.Na základe mediálnych vyjadrení Naďa ombudsman uzavrel, že analýza existuje minimálne od 11. februára, rezort obrany ju sám vytvoril a nie sú dôvody na to, aby ju nesprístupnili.„Právo na informácie považujem za jedno z najdôležitejších politických práv obyvateľov Slovenska, a to obzvlášť v tak spoločensky sledovaných prípadoch, akým bolo darovanie migov na Ukrajinu. Aj preto som odporučil rezortu obrany prijať opatrenia v podobe preškolenia zamestnancov v oblasti práva na prístup k informáciám. Rovnako som navrhol, aby ministerstvo obrany rozhodnutie zrušilo a podávateľovi sprístupnilo analýzu.“ uzavrel verejný ochranca práv.