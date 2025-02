Bývalé vedenie SNG údajne platilo za služby pochybnej mimovládnej organizácii zo zahraničia

Objednávky služieb

Politická angažovanosť

20.2.2025 (SITA.sk) - Bývalé vedenie Slovenskej národnej galérie (SNG) platilo za služby pochybnej mimovládnej organizácii zo zahraničia. Informovala o tom SNG s tým, že ide o mimovládnu organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS).„Organizácia má bohaté skúsenosti s farebnými revolúciami a toho času stála aj na pozadí protivládnych protestov Za slušné Slovensko," uviedla SNG.Ako SNG priblížila, v máji 2023 si bývalé vedenie SNG na čele s vtedajšou riaditeľkou Alexandrou Kusou objednalo od tejto mimovládky vzdelávacie aktivity pre pracovníkov a individuálne poradenstvo za sumu 7 800 eur, ako aj služby popísané ako konzultácie a facilitácia spoločných stretnutí za 9 850 eur. Objednávka služieb podľa slov SNG pribudla mimovládke PDCS aj v decembri 2023, a to za sumu 9 900 eur.„Menované závažné zistenia sú ďalším dôkazom toho, že predchádzajúce vedenie ako aj konkrétni zamestnanci, môžu byť politicky angažovaní a napojení na mimovládky financované zo zahraničia. O mimovládke PDCS, ktorej špeciálne vyškolení psychológovia dokonale ovládajú techniky manipulácie, hovoril nedávno v parlamente aj premiér Robert Fico ," pripomenula SNG s tým, že PDCS figuruje v top trojke slovenských mimovládnych organizácií, ktorým za posledných desať rokov bola vo forme grantov pridelená z amerických peňazí suma viac ako 300-tisíc dolárov.Súčasne sa podľa slov SNG ukazuje, že sa voči novému vedeniu vedie organizovaná diskreditačná kampaň zo strany predchádzajúceho vedenia ako aj bývalých a súčasných zamestnancov, na pozadí ktorej figuruje aj mimovládka PDCS.„Dôkazom toho je písomný zápis zo zasadnutia Dramaturgickej rady SNG z apríla 2024, kde sa konkrétni zamestnanci dohadujú na potrebe koordinácie krokov proti novému vedeniu SNG a medzi stratégiami navrhujú zapojenie mimovládky PDCS do procesu," uzavrela SNG.