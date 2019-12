Bývalého kirgizského premiéra odsúdili na 15 rokov väzenia

Kirgizský premiér Sapar Isakov. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Biškek 6. decembra (TASR) - Bývalého kirgizského premiéra Sapara Isakova poslal v piatok súd v metropole Biškek do väzenia na 15 rokov. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj na súde." uviedol zdroj.Isakov viedol kirgizskú vládu od augusta 2017 do apríla 2018. Podľa vyšetrovateľov sa počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády podieľal na korupcii v rámci modernizácie teplárne a elektrárne v Biškeku spoločnosťou Chinas TBEA za 386 miliónov dolárov. V prípade je obžalovaných aj niekoľko bývalých vyšších úradníkov, dodal TASS.V apríli 2018 kirgizský prezident Sooronbaj Žeenbekov odvolal vládu premiéra Sapara Isakova. Stalo sa tak krátko po tom, čo parlament vyjadril vláde nedôveru.Agentúra Reuters vtedy poznamenala, že parlament vyjadril nedôveru vláde v rámci zjavného boja o moc medzi Žeenbekovom a exprezidentom Almazbekom Atambajevom, lídrom Sociálnodemokratickej strany Kirgizska (SDPK). Členmi SDPK, ktorá má v parlamente najviac poslancov a dominuje aj vo vláde, sú Žeenbekov aj Isakov.Šesťmiliónové stredoázijské Kirgizsko, na ktorého území sa nachádza ruská vojenská základňa, bolo od získania nezávislosti v roku 1991 dejiskom viacerých politických konfliktov, ktoré vyústili do násilných revolúcií a pádu dvoch prezidentov: Askara Akajeva v roku 2005 a Kurmanbeka Bakijeva v roku 2010.