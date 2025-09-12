Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. septembra 2025

Bývalého majiteľa baru Fatima Janíčka oslobodili v kauze krivého obvinenia Moniky Jankovskej


Bývalého majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja Janíčka v kauze krivého obvinenia voči bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti



Zdieľať
monika jankovska 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Bývalého majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja Janíčka v kauze krivého obvinenia voči bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej v piatok Mestský súd Bratislava I oslobodil. Ako uviedol samosudca Tomáš Hajduk, žalovaný skutok totiž nie je trestným činom. Piatkové rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné.

Úplatok štyri milióny korún


Bývalý Okresný súd Bratislava I v auguste 2021 uznal Janíčka za vinného z ohovárania a uložil mu peňažný trest 160 eur. Ak by ich nezaplatil, súd mu určil náhradný trest jedného mesiaca väzenia. Dôvodom stíhania Janíčka bol list, ktorý zaslal v roku 2013 viacerým štátnym inštitúciám.

V ňom tvrdil, že Monika Jankovská ešte ako sudkyňa v roku 2002 zobrala úplatok štyri milióny korún za odsúdenie jeho a ďalších osôb. Tým jej podľa sudcu Jána Goliana mohol spôsobiť trestné stíhanie za prijímanie úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Obžalovaný voči verdiktu na mieste podal odvolanie. Následne odvolací Krajský súd v Bratislave rozsudok v roku 2023 zrušil a vrátil ho súdu prvého stupňa na opätovné prejednanie a rozhodnutie.

Komunikácia z aplikácie Threema


Sudca Golian v auguste 2021 v rámci odôvodnenia rozsudku uviedol, že v pri rozhodnutí neprihliadal na výpoveď stíhanej Jankovskej, keďže vo viacerých skutočnostiach klamala.

„Súd sa teda zameral na ostatné dôkazy potrebné pre posúdenie veci,“ povedal. Zároveň kritizoval mediálny tlak, ktorý podľa neho vyvolával aj obžalovaný, či už príspevkami na sociálnej sieti, alebo stretávaním sa s politikmi.

Takisto poukázal na komunikáciu z aplikácie Threema, ktorá Moniku Jankovskú podľa neho usvedčuje z viacerých trestných činov. V jednej z diskusií písala totiž podnikateľovi Marianovi Kočnerovi, že za kauzu známu ako Fatima nemala žiaden finančný prospech.

Zmena výpovede o trestnej činnosti


Monika Jankovská momentálne na Okresnom súde Žilina čelí súdnemu procesu v kauze Fatima, ktorý sa týka vydierania svedka Michala Vidu. Ten pôvodne od roku 2015 hovoril o trestnej činnosti bývalej sudkyne a neskôr štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, Petra V. a ďalších ľudí.

V roku 2018 však otočil a svoje výpovede úplne zmenil. Dôvodom podľa neho bolo, že Jankovská a Peter V. sa mu vyhrážali dlhoročným väzením. Okrem Moniky Jankovskej a jej svata Petra V. je v tejto kauze obžalovaný aj bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry Róbert Krajmer.

Svedok Vida v novembri 2023 pred súdom vypovedal, že za odmenu 50-tisíc eur a pozitívny výsledok v otvorených trestných konaniach bol ochotný zmeniť svoje výpovede o trestnej činnosti Jankovskej.

Výpovede v neprospech Janovskej


Takisto potvrdil, že k zmenám vo výpovediach sa rozhodol v marci 2018 po tom, čo ho kontaktoval Peter V. Vida tiež uviedol, že v prospech Jankovskej mal vypovedať v trestnom konaní na bratislavskom okresnom súde, ktoré bolo vedené voči Ondrejovi Janíčkovi.

Práve Janíčka mal potom na základe dohodnutých inštrukcií označiť Vida ako toho, kto ho vydieraním prinútil k výpovediam v neprospech Jankovskej. V zmysle dohody s Petrom V. o tom vypovedal ako oznamovateľ trestnej činnosti na trenčianskom pracovisku Národnej kriminálnej agentúry.


Zdroj: SITA.sk - Bývalého majiteľa baru Fatima Janíčka oslobodili v kauze krivého obvinenia Moniky Jankovskej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kauza Fatima Obvinenie Ohováranie Oslobodenie Podnikateľ Súdy
