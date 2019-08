Bývalého nacistického dozorcu postavia v októbri pred súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. augusta (TASR) - Bývalý príslušník nacistických oddielov SS a dozorca v nacistickom koncentračnom tábore Stutthof predstúpi 17. októbra pred súd v Hamburgu. Je obvinený zo spoluúčasti na zavraždení 5230 ľudí. Agentúre AP to vo štvrtok povedal hovorca hamburského súdu.Hovorca Kai Wantzen sa tak vyjadril po tom, ako odborníci stanovili, že zdravotný stav tohto 92-ročného bývalého dozorcu je dostatočne dobrý na to, aby predstúpil pred súd. Podmienili to však tým, že súdne pojednávania nebudú trvať dlhšie než dve hodiny denne.Totožnosť obžalovaného nebola oficiálne zverejnená. Podľa nemeckých médií však ide o muža menom Bruno Dey.V nacistickom tábore Stutthof vybudovanom východne od v súčasnosti poľského mesta Gdansk prišlo o život viac ako 60.000 ľudí.Dey je obvinený z toho, že v tomto tábore slúžil ako dozorca od augusta 1944 do apríla 1945, čo z neho podľa prokurátorov robí spolupáchateľa vrážd, ku ktorým tam v zmienenom čase došlo.