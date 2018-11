Bývalého pražského imáma obvineného z podpory terorizmu vypátrali

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. novembra (TASR) - Bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, ktorý vlani zmizol z ČR a ktorý je obvinený z podpory terorizmu, vypátrali v zahraničí špeciálne zložky polície.Informoval o tom v stredu s odvolaním sa na vysoko dôveryhodné bezpečnostné zdroje internetový server Neovlivní.cz.Podľa rovnakého zdroja by niekdajšieho imáma mali v najbližších dňoch prepraviť späť do Česka.Muž palestínskeho pôvodu študoval islam v Saudskej Arábii.Pražská moslimská komunita si ho po návrate zvolila do čela obce a súčasne sa stal aj imámom pražskej mešity. Po sporoch však pred štyrmi rokmi opustil tento post a po rozkole v domovskej komunite strávil krátky čas i na Slovensku, aby sa opäť vrátil do českej metropoly, z ktorej vlani zmizol ešte pred doručením obvinenia.Tajné služby a polícia mali v hľadáčiku imáma už skôr pre obavy z jeho možnej radikalizácie. Vlani ho potom už obvinili z podpory terorizmu. Trestne stíhaní sú aj eximámov brat Omar, ktorý bojoval v Sýrii v radoch sesterskej organizácie teroristickej siete al-Káida, ako aj Omarova česká manželka.Podrobnosti o jeho vypátraní zatiaľ nie sú známe, nie je však vylúčené, že sa hľadanému mohla stať osudnou elektronická komunikácia.