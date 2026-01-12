|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ernest
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. januára 2026
Bývalého šéfa finančnej správy Imreczeho pred rokom odsúdili trestným rozkazom, minister Susko teraz podal dovolanie
Minister spravodlivosti Boris Susko podal dovolanie v trestnej veci, v rámci ktorej bol pred rokom trestným rozkazom v rámci
Zdieľať
12.1.2026 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko podal dovolanie v trestnej veci, v rámci ktorej bol pred rokom trestným rozkazom v rámci kauzy Mýtnik odsúdený bývalý prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Medializované informácie pre SITA potvrdil rezort spravodlivosti s tým, že minister konal na podnet a nie z vlastnej iniciatívy.
„Ministerstvo spravodlivosti SR však už v minulosti opakovane kritizovalo vynášanie informácií z trestných spisov a preto sa nebude aktuálne k uvedenej veci vyjadrovať, ani zverejňovať dokumenty z Vami spomínaného súdneho konania a takto ovplyvňovať nielen samotné konanie, ale aj verejnú mienku," uviedol rezort.
Ako ďalej zdôraznil, priebežne vyhodnocuje podnety na podanie dovolania a pokiaľ budú splnené zákonné dôvody, minister využije svoju právomoc tak, ako to v minulosti urobili aj jeho predchodcovia.
Ministerstvo tiež zdôraznilo, že k dovolaniu sa bude vo svojom rozhodnutí vyjadrovať výlučne príslušný súd, a to v rámci dovolacieho konania iniciovaného jeho podaním.
„Ministerstvo zdôrazňuje, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku. Minister spravodlivosti nemá oprávnenie navrhovať konkrétny druh ani výšku trestu, čo je výhradnou kompetenciou súdu. Minister je oprávnený iba iniciovať konanie o dovolaní, bez právomoci posudzovať vinu či navrhovať trest," doplnil rezort spravodlivosti.
Špecializovaný trestný súd trestným rozkazom v januári 2025 odsúdil bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Informovala o tom vtedy advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. s tým, že trestný rozkaz vydal sudca Jozef Pikna, ktorý uznal Imreczeho za vinného a neuložil mu žiadny trest. Prokurátor vtedy nepodal voči trestnému rozkazu odpor.
Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súd v Pezinku mu konkrétne vo februári 2023 uložila trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu piatich rokov. Imrecze tiež musel zaplatiť peňažný trest 202-tisíc eur.
Keby tak neurobil, súd schválil náhradný trest v dĺžke troch rokov väzenia. Imrecze, ktorý bol na čele finančnej správy v rokoch 2012 až 2018, dostal tiež zákaz stretávať sa a kontaktovať sa s aktérmi skutkov, za ktoré bol odsúdený a tiež zákaz pôsobenia vo verejných funkciách na dobu šiestich rokov.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa Imrecze po svojej rezignácii z postu šéfa finančnej správy v septembri 2018 stretol s podnikateľom Michalom Suchobom a požiadal ho o odmenu pre zamestnancov finančnej správy za pomoc pri implementácii projektov od spoločnosti Allexis.
Konkrétne išlo o 50-tisíc eur pre Imreczeho nástupkyňu vo funkcii Lenku Wittenbergerovú, 30-tisíc eur pre riaditeľku odboru právnych služieb Denisu Ž. a 20-tisíc eur pre šéfku odboru verejného obstarávania Kornéliu Č. Sumu 50-tisíc eur mal obdržať aj šéf odboru informatiky Milan Grega. Keďže ten to opakovane odmietol, financie si podľa prokuratúry nechal Imrecze.
Zdroj: SITA.sk - Bývalého šéfa finančnej správy Imreczeho pred rokom odsúdili trestným rozkazom, minister Susko teraz podal dovolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Vynášanie informácií
„Ministerstvo spravodlivosti SR však už v minulosti opakovane kritizovalo vynášanie informácií z trestných spisov a preto sa nebude aktuálne k uvedenej veci vyjadrovať, ani zverejňovať dokumenty z Vami spomínaného súdneho konania a takto ovplyvňovať nielen samotné konanie, ale aj verejnú mienku," uviedol rezort.
Ako ďalej zdôraznil, priebežne vyhodnocuje podnety na podanie dovolania a pokiaľ budú splnené zákonné dôvody, minister využije svoju právomoc tak, ako to v minulosti urobili aj jeho predchodcovia.
Ministerstvo tiež zdôraznilo, že k dovolaniu sa bude vo svojom rozhodnutí vyjadrovať výlučne príslušný súd, a to v rámci dovolacieho konania iniciovaného jeho podaním.
„Ministerstvo zdôrazňuje, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku. Minister spravodlivosti nemá oprávnenie navrhovať konkrétny druh ani výšku trestu, čo je výhradnou kompetenciou súdu. Minister je oprávnený iba iniciovať konanie o dovolaní, bez právomoci posudzovať vinu či navrhovať trest," doplnil rezort spravodlivosti.
Bez trestu
Špecializovaný trestný súd trestným rozkazom v januári 2025 odsúdil bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Informovala o tom vtedy advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. s tým, že trestný rozkaz vydal sudca Jozef Pikna, ktorý uznal Imreczeho za vinného a neuložil mu žiadny trest. Prokurátor vtedy nepodal voči trestnému rozkazu odpor.
Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súd v Pezinku mu konkrétne vo februári 2023 uložila trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu piatich rokov. Imrecze tiež musel zaplatiť peňažný trest 202-tisíc eur.
Keby tak neurobil, súd schválil náhradný trest v dĺžke troch rokov väzenia. Imrecze, ktorý bol na čele finančnej správy v rokoch 2012 až 2018, dostal tiež zákaz stretávať sa a kontaktovať sa s aktérmi skutkov, za ktoré bol odsúdený a tiež zákaz pôsobenia vo verejných funkciách na dobu šiestich rokov.
Stretnutie so Suchobom
Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa Imrecze po svojej rezignácii z postu šéfa finančnej správy v septembri 2018 stretol s podnikateľom Michalom Suchobom a požiadal ho o odmenu pre zamestnancov finančnej správy za pomoc pri implementácii projektov od spoločnosti Allexis.
Konkrétne išlo o 50-tisíc eur pre Imreczeho nástupkyňu vo funkcii Lenku Wittenbergerovú, 30-tisíc eur pre riaditeľku odboru právnych služieb Denisu Ž. a 20-tisíc eur pre šéfku odboru verejného obstarávania Kornéliu Č. Sumu 50-tisíc eur mal obdržať aj šéf odboru informatiky Milan Grega. Keďže ten to opakovane odmietol, financie si podľa prokuratúry nechal Imrecze.
Zdroj: SITA.sk - Bývalého šéfa finančnej správy Imreczeho pred rokom odsúdili trestným rozkazom, minister Susko teraz podal dovolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hisense predstavuje komplexný ekosystém inteligentnej domácnosti na veľtrhu CES 2026
Hisense predstavuje komplexný ekosystém inteligentnej domácnosti na veľtrhu CES 2026
<< predchádzajúci článok
Progresívci varujú pred fašizáciou Slovenska, podľa nich SNS s novým návrhom zákona prichádza na pomoc extrémistom
Progresívci varujú pred fašizáciou Slovenska, podľa nich SNS s novým návrhom zákona prichádza na pomoc extrémistom