Bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa vyšetrujú pre korupčnú aféru

Juan Carlos, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 21. júla (TASR) - Španielska justícia začala vyšetrovanie korupčnej aféry okolo bývalého kráľa Juana Carlosa I. Sudca Národného súdu v Madride si v tejto súvislosti na štvrtok predvolal na vypočúvanie niekdajšieho policajného dôstojníka Josého Manuela Villareja, uviedli miestne médiá vrátane denníka El País s odvolaním sa na hovorcu súdu, informovala v sobotu agentúra DPA.Pri afére, ktorá vyšla najavo len pred niekoľkými dňami, ide o zvukové nahrávky údajného rozhovoru medzi Villarejom, ďalším mužom a blízkou známou Juana Carlosa I. Táto žena bývalého panovníka, ktorý v roku 2014 abdikoval v prospech svojho syna, terajšieho kráľa Filipa VI., obviňuje okrem iného z korupcie a prania peňazí.Osemdesiatročný exmonarcha ani kráľovský dvor nevydali k záležitosti do piatka žiadne stanovisko. Vláda premiéra Pedra Sáncheza v prvej reakcii uviedla, že rešpektuje rozhodnutie súdu.Nahrávky majú pochádzať z roku 2015, španielske digitálne médiá ich však zverejnili len v uplynulom týždni. Počuť na nich ženský hlas tvrdiaci, že Juan Carlos I. prijal nelegálne provízie v dvojmiestnej miliónovej výške. Panovník mal túto ženu údajne tiež využívať ako nastrčenú osobu, aby zatajil peniaze a majetok pred španielskymi úradmi.Keďže žena na nahrávkach sa Villarejovi sťažuje, že jej i jej deťom sa vyhrážala španielska tajná služba CNI, požiadal šéf CNI Félix Sanz Roldán medzičasom parlament o možnosť zverejniť stanovisko. Príslušné zasadnutie sa má konať tiež vo štvrtok.Zmienená známa bývalého kráľa, nemecká podnikateľka žijúca v Monaku Corinna zu Saynová-Wittgensteinová, vo vyhlásení z uplynulého týždňa pravosť nahrávok nespochybnila, k ich obsahu sa však nevyjadrila.Villarejo je od novembra 2017 vo vyšetrovacej väzbe v inom korupčnom škandále. Rozhovor so známou Juana Carlosa I. mal nahrávať tajne. Jeho právni zástupcovia popreli dohady španielskych médií, že bývalý policajt teraz inkriminované nahrávky úmyselne poskytol médiám, aby pomohol sám sebe.Španielska ministerka spravodlivosti Dolores Delgadová sa minulý týždeň vyjadrila v parlamente k diskusii, či má Juan Carlos I. aj po abdikácii imunitu. Podľa jej slov má síce ešte určité výsady, no "imunitu už nie".