Bývalého veliteľa z Wagnerovej skupiny zatkli v Nórsku pre pokus o nelegálne prekročenie hraníc do Ruska

Rozprával o svojich skúsenostiach

Má to byť nedorozumenie

23.9.2023 (SITA.sk) - Nórska polícia zatkla niekdajšieho vysoko postaveného člena žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andreja Medvedeva z pokusu o nelegálne prekročenie hraníc späť do Ruska po tom, čo začiatkom tohto roka požiadal o azyl v Nórsku.Ako referuje web news.sky.com, v sobotu to potvrdil Medvedevov právnik.Medvedev, ktorému sa v januári podarilo ujsť z Ruska cez arktickú hranicu s Nórskom, porozprával o svojom úteku pod paľbou ruských stráží. Podelil sa taktiež o svoje skúsenosti zo služby vo Wagnerovej skupine počas bojov na Ukrajine.Nórska polícia v piatok neskoro večer vydala vyhlásenie, v ktorom naznačuje zatknutie muža vo veku približne 20 rokov za pokus o nezákonné prekročenie ruských hraníc, pričom nezverejnila jeho totožnosť.Miestny policajt vo Finnmarku odmietol poskytnúť podrobnosti o zatknutej osobe.Právnik Medvedeva v Nórsku Brynjulf Risnes uviedol, že zatknutie jeho klienta vyplynulo z nedorozumenia.„Bol tam hore, aby zistil, či dokáže nájsť miesto, kadiaľ v januári prešiel do Nórska. Zastavili ho, keď sedel v taxíku. Nikdy nebol blízko hraníc... Nikdy nebolo jeho úmyslom prekročiť hranice do Ruska,“ povedal Risnes.