Bývalého zástupcu šéfa Trumpovej volebnej kampane odsúdili na 45 dní

Na archívnej snímke Rick Gates, bývalý člen volebného tímu Donalda Trumpa a jeho niekdajší obchodný partner, odchádza z federálneho súdu vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. decembra (TASR) - Na 45 dní väzenia, pokutu 20.000 dolárov a 300 hodín verejnoprospešných prác odsúdil v utorok americký federálny súd Ricka Gatesa, bývalého zástupcu šéfa volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom denník New York Times.Svoj trest, ktorý mu súd vymeral za účasť na finančných machináciách a za to, že klamal vyšetrovateľom FBI, si Gates môže odpykať prerušovane, napríklad cez víkendy." povedal Gates pred federálnym okresným súdom vo Washingtone.Paula Manaforta, bývalého šéfa Trumpovej predvolebnej kampane a Gatesovho šéfa poslal súd v marci do väzenia na 43 mesiacov za konšpiráciu. Už predtým mu súd vymeral 47 mesiacov odňatia slobody za daňové a bankové podvody súvisiace s poradenskou činnosťou, ktorú vykonával pre ukrajinských politikov. Na tomto procese s Manafortom, ktorý prebehol vlani, vystupoval Gates ako kľúčový svedok. Predtým priznal vinu a spolupracoval s vyšetrovateľmi.