Bývalej sudkyni Urbancovej obnovili obvinenie, ktoré zrušil generálny prokurátor Žilinka

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalej podpredsedníčke Najvyššieho súdu SR Jarmile Urbancovej opätovne vzniesli obvinenie za prečin podplácania. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že predchádzajúce trestné stíhanie v tomto prípade zrušil generálny prokurátor Maroš Žilinka . Pôvodné obvinenie bolo bývalej sudkyni vznesené v rámci akcie Víchrica na jeseň roku 2020.Obvinenie sa podľa portálu odvíja od výpovede spolupracujúceho bývalého sudcu Vladimíra Sklenku . „Tomu sa totiž podarilo spomenúť si na konanie, ktoré sa podľa neho Urbancová pokúsila ovplyvniť cez prísľub úplatku. Malo by ísť o konkurz na majetok spoločnosti M 8 Slovakia," uvádza spomínaný portál s tým, že spoločnosť sa zaoberala obchodovaním s pohľadávkami.Portál doplnil, že aj voči aktuálnemu obvineniu bývalá sudkyňa podala sťažnosť. Pôvodné generálny prokurátor zrušil s argumentom, že bolo také neurčité a všeobecné, že neexistovala možnosť, ako by sa proti nemu mohla exsudkyňa brániť. Aktuálne obvinenie má podľa Urbancovej obhajcu tie isté nedostatky ako to predchádzajúce, len už je v ňom uvedené konanie, ktoré sa mala podľa obvinenia pokúsiť ovplyvniť.