Bývalému mafiánskemu bossovi Piťovi zrušili 16-ročný trest, ale výrok o vine ostáva platný

Princíp primeranosti trestov

Možná sloboda

18.3.2025 (SITA.sk) - Bývalému šéfovi bratislavskej skupiny piťovcov Jurajovi „Piťovi" Ondrejčákovi zrušil senát Špecializovaného trestného súdu 16-ročný trest, ktorý si odpykával na základe rozsudku z roku 2014 za členstvo v zločineckej skupine a iné skutky.Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že súčasťou trestu bolo vtedy aj prepadnutie majetku, na ktorom Ondrejčák postavil svoju žiadosť o obnovu konania.Zároveň pripomenul, že ústavný súd ešte v roku 2023 uznal, že dovtedajšia povinnosť súdov, vymeriavať za niektoré skutky automaticky aj trest prepadnutia majetku, odporuje princípu primeranosti trestov.Výrok o vine Ondrejčáka zostáva podľa portálu Aktuality.sk naďalej v platnosti, aktuálne rozhodnutie sa dotýka len trestu.„Šéf piťovcov bol v minulosti opakovane odsúdený za viaceré obzvlášť závažné zločiny, vrátane vrážd. Nedávno mu už najvyšší súd zrušil súhrnný trest 23 rokov z verdiktu z roku 2021, a tak si odpykával len pôvodných 16 rokov. Aj tento trest je však už minulosťou," napísal portál.Po zrušení trestu a do nového konania by Ondrejčák mohol teoreticky smerovať na slobodu, senát Michala Trubana ho preto podľa portálu vzal do väzby.„Odsúdený mafián by podľa predsedu senátu mohol utiecť alebo sa vyhýbať trestnému stíhaniu a zároveň pokračovať v trestnej činnosti. Ondrejčák bol v minulosti ako vodca zločineckej skupiny odsúdený za viaceré vraždy, hrubý nátlak či nedovolené ozbrojovanie," doplnili Aktuality.sk.