Bývalému vojakovi údajne nedovolili vstúpiť do budovy ministerstva obrany, video však bolo vymyslené

Autor sa ospravedlnil

K videu sa vyjadril aj minister

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) upozorňuje na nepravdivé video o tom, že príslušníci Vojenskej polície odmietli jeho kamarátovi a bývalému profesionálnemu vojakovi vstúpiť do objektu ministerstva obrany.Podľa videa sa domáhal ošetrenia u zubného lekára v poliklinike rezortu obrany, pričom vojenskí policajti mu to neumožnili z dôvodu, že nepredložil potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test na ochorenie COVID-19 . Rezort obrany udalosť preveril a zistil, že sa incident nikdy nestal.Nepravdivé video užívateľa pod menom Filip Pavlík sa šírilo od 12. júla na sociálnej sieti aj vďaka približne 1 500 zdieľaniam. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková Autor video zo sociálnej siete zmazal a Vojenskej polícii poslal ospravedlnenie. Uvádzal v ňom napríklad aj to, že nechce prispievať k šíreniu neoverených informácií.„Ak vznikne podozrenie, že príslušníkovi ozbrojených síl nie je umožnené zdravotné ošetrenie, je našou povinnosťou ho preveriť. Rovnako tak preverujeme všetky príspevky, ktoré sa v drvivej väčšine ukážu ako nepravdivé. Šírenie takýchto informácií má svoj právny rámec, ktorý si zrejme tieto osoby neuvedomujú,” povedal riaditeľ Vojenskej polície Valentín Cebo.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vzhľadom na masívne zdieľanie príspevku apeloval na zodpovedný prístup verejnosti k informáciám – overovanie tvrdení a ich zdrojov.„Sociálne siete sú obrovským priestorom, ktorý dáva možnosti na ovplyvňovanie verejnej mienky. Nie je správne, ak hocikto môže napísať hocičo bez toho, aby jeho tvrdenia neboli pravdivé,“ povedal na margo nepravdivého videa Naď.Autor videa na svojom profile vystupuje ako skúsený vojak, profesionál, výsadkár, vojnový veterán s rokmi odslúženými v službe vlasti a jeden zo zakladateľov 5. pluku špeciálneho určenia. Ako však zdôraznil rezort obrany, v skutočnosti profesionálnym vojakom nikdy nebol.