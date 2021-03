Bývalí ministri zahraničných vecí vyzývajú Ivana Korčoka, aby neodstupoval zo svojej funkcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalí ministri zahraničných vecí Milan Kňažko Eduard Kukan vyzývajú šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS ), ktorý nie je členom žiadnej strany, aby zotrval vo svojej funkcii.Vyzývajú taktiež všetkých politických lídrov, aby sa v tomto prípade správali ako štátnici a nehazardovali s dobrým menom Slovenska. Informoval o tom bývalý šéf slovenskej diplomacie Milan Kňažko.Bývalí ministri zároveň uviedli, že zahraničná politika Slovenska si vyžaduje stabilitu, predvídateľnosť a jej kontinuita nesmie byť prerušovaná malichernými politickými „šarvátkami“.Doplnili, že nedorozumenia medzi politickými stranami vo vládnej koalícii vyústili do vládnej krízy. Táto skutočnosť podľa nich znepokojuje verejnosť a vnáša pocit neistoty do celej spoločnosti.„Je veľkou chybou, že tieto problémy sa neriešia za zatvorenými dverami. Bolo by však neodpustiteľnou chybou, aby tieto spory negatívne zasiahli do našich zahraničnopolitických vzťahov,“ skonštatovali bývali šéfovia slovenskej diplomacie.