24. septembra 2025

Bývalí poslanci vyzývajú členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR


Tagy: Hlasovanie NR SR Ústava SR Výzva

KDH počas svojej existencie vždy presadzovalo základné ľudské hodnoty. My, dolupodpísaní bývalí poslanci NR SR za KDH a dlhoroční ...



67b064e4823b6748227957 676x488 24.9.2025 (SITA.sk) - KDH počas svojej existencie vždy presadzovalo základné ľudské hodnoty. My, dolupodpísaní bývalí poslanci NR SR za KDH a dlhoroční členovia KDH, vyzývame všetkých členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR.



Pavol Hrušovský

Pavol Abrhan

Mária Demeterová

Pavol Faktor

Martin Fronc

Monika Gibalová

Ján Hudacký

Jozef Mikloško

Marián Radošovsky

Alojz Přidal




Zdroj: SITA.sk - Bývalí poslanci vyzývajú členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR © SITA Všetky práva vyhradené.

