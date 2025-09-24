|
Streda 24.9.2025
|
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
24. septembra 2025
Bývalí poslanci vyzývajú členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR
Tagy: Hlasovanie NR SR Ústava SR Výzva
KDH počas svojej existencie vždy presadzovalo základné ľudské hodnoty. My, dolupodpísaní bývalí poslanci NR SR za KDH a dlhoroční ...
Zdieľať
24.9.2025 (SITA.sk) - KDH počas svojej existencie vždy presadzovalo základné ľudské hodnoty. My, dolupodpísaní bývalí poslanci NR SR za KDH a dlhoroční členovia KDH, vyzývame všetkých členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR.
Pavol Hrušovský
Pavol Abrhan
Mária Demeterová
Pavol Faktor
Martin Fronc
Monika Gibalová
Ján Hudacký
Jozef Mikloško
Marián Radošovsky
Alojz Přidal
Zdroj: SITA.sk - Bývalí poslanci vyzývajú členov súčasného poslaneckého klubu KDH, aby hlasovali za predloženú novelu Ústavy SR © SITA Všetky práva vyhradené.
