Bývalí premiéri kritizujú Johnsonov kontroverzný návrh zákona, vláda strápňuje Veľkú Britániu

Zákon ohrozuje mierovú dohodu

Dohoda má zmierniť ekonomický dopad brexitu

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dvaja bývalí britskí premiéri, ktorí zohrali kľúčové úlohy v severoírskom mierovom procese, v nedeľu spojili sily, aby vyzvali zákonodarcov na odmietnutie vládnych plánov porušiť vyrokovanú dohodu o brexite s tým, že to ohrozuje mier a tiež poškodzuje reputáciu Spojeného kráľovstva.V článku, ktorý publikoval nedeľník The Sunday Times, John Major Tony Blair kritizujú súčasnú britskú vládu za to, že kontroverzným návrhom zákona zahanbuje krajinu. Major, ktorý bol v rokoch 1990 až 1997 premiérom z radov Konzervatívcov, a jeho labouristický nasledovník Blair, ktorý na poste strávil desaťročie, konštatujú, že legislatívny návrh premiéra Borisa Johnsona spochybňuje integritu Veľkej Británie. "Vláda týmto krokom zahanbuje sama seba a strápňuje našu krajinu," uviedli.Major a Blair, ktorí ostro vystupovali proti brexitu, tiež upozornili, že zákon ohrozuje mierovú dohodu z roku 1998, ktorá ukončila desaťročia násilností v Severnom Írsku.Legislatíva, o ktorej samotná vláda priznala, že porušuje medzinárodné právo, vyvolala rozhorčenie v únii, britskej opozícii aj medzi Johnsonovými straníckymi kolegami. Britskí zákonodarcovia by o nej mali rokovať budúci týždeň. Keďže vláda zatiaľ ani náznakom nehodlá ustúpiť zo svojich pozícií, rastú obavy, že by v priebehu niekoľkých týždňov mohli stroskotať rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.Kontroverzný zákon sa týka takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice. Podľa Britov má predstavovať akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by strany do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu. Kritici však upozorňujú, že porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny. Únia tiež varovala, že v prípade potreby podnikne právne kroky.Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra. Premiér Boris Johnson však v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody. Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.Rokovania o obchodnej dohode by mali pokračovať v pondelok v Bruseli.