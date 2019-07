Bývalí spoluhráči spomínajú na Zubova: Popolník mal aj v sprche

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

New York 4. júla (TASR) - Kanadský hokejový brankár Marty Turco si v rozhovore pre portál The Atletic zaspomínal na ruského obrancu Sergeja Zubova. Toho spolu s ďalšími osobnosťami, medzi ktorými je aj bývalý útočník Slovana Bratislava i československej reprezentácie Václav Nedomanský, uvedú v novembri do hokejovej Siene slávy v Toronte. Podľa Turca bol Zubov tuhý fajčiar a špeciálny popolník mal aj v sprche.povedal Turco.Na Zubovovu vášeň spomína aj obranca Craig Ludwig:Ludwig s úsmevom spomínal aj na to, ako Zubova po zápase márne hľadali novinári. "Zubov je olympijský víťaz a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára. Od 12. novembra 2015 do 1. júna 2016 bol hlavný tréner SKA Petrohrad, v súčasnosti je hlavným trénerom HK Soči.