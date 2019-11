Bývalí zamestnanci spoločnosti Twitter čelia obvineniam zo špionáže

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 7. novembra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo v stredu dvoch bývalých zamestnancov spoločnosti Twitter zo špionáže v prospech Saudskej Arábie, informoval na svojej webovej stránke denník The New York Times.Jeden z bývalých zamestnancov je občan Saudskej Arábie a druhý je Američan. Podľa obvinení zneužili svoje zamestnanecké právomoci s cieľom získať prístup k informáciám o konkrétnych používateľoch Twitteru, uvádza na svojej webovej stránke stanica CNBC.Obvinený bol aj tretí muž, ktorý je tiež saudskoarabský občan. Ten mal pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi týmito dvoma zamestnancami a vládou Saudskej Arábie.Trojici podľa CNBC hrozí trest odňatia slobody v dĺžke maximálne 10 rokov a finančná pokuta. Americký občan čelí ďalšiemu 20-ročnému trestu odňatia slobody a ďalšej pokute za to, že klamal agentom Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI).