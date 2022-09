Bývalý futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ sa chce stať primátorom Prešova, kandiduje za Pellegriniho Hlas

Stále tie isté tváre

Dostavba futbalovej arény

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - S programom pod názvom Prešov na úrovni vstupuje do boja o primátorskú funkciu v meste Prešov Ľuboš Micheľ Ako uviedol pri svojom piatkovom predstavení kandidatúry, vo vedení mesta sa striedajú stále tie isté tváre a úroveň v meste upadá, čo chce zmeniť.Bývalý futbalový rozhodca a v súčasnosti manažér je kandidátom strany Hlas - sociálna demokracia (SD) . Podporu pri jeho kandidatúre v piatok prišiel do Prešova pri jej predstavení vyjadriť aj predseda strany Peter Pellegrini Ľuboš Micheľ je rodákom zo Stropkova, v Prešove žije od študentských rokov. Je bývalým medzinárodným futbalovým rozhodcom a športovým manažérom, ktorý pôsobil v riadiacich funkciách európskych kluboch Šachtar Doneck a PAOK Solún.Vo volebnom období 2006 až 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR za SDKÚ-DS. Aktuálne je predsedom predstavenstva futbalového klubu Tatran Prešov a pôsobí ako projektový manažér."Vo vedení mesta sa striedajú stále tie isté tváre a úroveň upadá. Mesto neposkytuje ľuďom služby na úrovni 3. najväčšieho mesta. To je dôvod, pre ktorý som sa rozhodol kandidovať za primátora Prešova,“ vysvetlil dôvody, pre ktoré sa rozhodol kandidovať na funkciu primátora mesta Prešov.„Pre mňa je hlavné, aby bol Prešov moderným a bezpečným mestom. Celý môj program sa volá Prešov na úrovni, čo pre mňa predstavuje to, aby sa ľudia v tomto meste cítili dobre, aby ak idú za kultúrou, ak idú za zábavou, za športom, mali dostatočné podmienky na to, aby sa vedel každý v tomto meste nájsť. Aby každá komunita, ktorá tu žije, mala priestor na svoj rozvoj,“ dodal Micheľ, ktorý k svojim prioritám zaradil riešenie dopravy, ale aj športu, prioritne s ohľadom na čo najrýchlejšiu dostavbu Futbal Tatran Arény.Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini dodal, že Micheľa ako kandidáta na primátora oslovila jeho strana.„Prešov potrebuje nový impulz, potrebuje novú dynamiku. Potrebuje sa posunúť podstatne rýchlejšie dopredu, pretože po ostatné roky akoby zaostával a pozeral sa na okolité mestá ako sa posúvajú dopredu. Ľuboš Micheľ je človek, ktorý na rôznych pozíciách, či už manažérskych alebo aj športových dokázal, že je to človek, ktorý vie čo má robiť a má rešpekt, pretože jeho životný príbeh naozaj potvrdzuje, že dosiahol všade tam, kde bol tie najvyššie pozície. Myslím si, že Ľuboš Micheľ je človek, ktorý od nástupu, od prvého dňa bude vedieť okamžite riadiť úrad,“ uviedol o kandidátovi strany na funkciu primátora tretieho najväčšieho mesta Slovenska Pellegrini.