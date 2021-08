Bývalý generálny prokurátor Trnka má na krku ďalšie obvinenie, umožnil prevod zablokovanej bytovky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa prekročením svojej právomoci z osobitného motívu, a to na objednávku. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová Televízia Markíza v nedeľu 8. augusta informovala, že sa to má týkať kauzy Glance House , v rámci ktorej umožnil Trnka ako vtedajší generálny prokurátor prevod zablokovanej bytovky v Bernolákove, ktorá sa potom dostala k schránkovej firme.„Vo veci sú priebežne vykonávané procesné úkony podľa Trestného poriadku a v súčasnosti k prípadu viac informácií nie je možné poskytnúť," doplnila Bárdyová.