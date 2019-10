Bývalý hajtman David Rath nastúpi do väzenia s dlhom 10 miliónov korún

David Rath Foto: internet Foto: internet

Praha 7. októbra (TASR) - Bývalý stredočeský hajtman David Rath v pondelok nezaplatil sankciu desať miliónov korún, ktorú mu udelil súd. Rath to povedal v pondelok novinárom pred nástupom do väznice v pražskej časti Ruzyně, kde si má odpykať sedem rokov odňatia slobody za korupciu.Ratha (53) zadržali v roku 2012, keď si odnášal v škatuli od vína sedem miliónov korún, informoval spravodajský server Novinky.cz."Do šiestej popoludní budem vo väzení. Vybavoval som dnes rôzne papiere a bol som u zubára. Dnes som pacientov nemal, musel som ich odvolať. Po 18-tej hodine budem pevne v rukách nášho štátu. Beriem si hygienické potreby a knihy, mám Šindlerov zoznam, Doktora Živaga alebo Osudy dobrého vojaka Švejka," povedal Rath v meste Hostivice.Bývalý český minister zdravotníctva predpokladá, že bude vo väzení pracovať ako lekár.konštatoval na tlačovej konferencii Rath.Desať miliónov korún, ktoré má odovzdať ako súčasť trestu, podľa vlastných slov doposiaľ neposlal.dodal Rath.Stredočeský krajský súd poslal vlani Ratha pôvodne na 8,5 roka do väzenia. Odvolací senát však v júni trest zmiernil na sedem rokov a znížil aj peňažný trest na desať miliónov korún.