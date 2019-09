Bývalý hokejový obranca Slovana Barker posilnil majstrovský Třinec

Na archívnej snímke obranca Cam Barker. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Třinec 25. septembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Cam Barker prvýkrát v kariére okúsi českú extraligu. Bývalý hráč Slovana Bratislava sa dohodol na zmluve s klubom HC Oceláři Třinec.Tridsaťtriročný Barker bude hrať za Třinec minimálne do prvej reprezentačnej prestávky, teda do začiatku novembra. Úradujúci český šampión zareagoval angažovaním juniorského majstra sveta z roku 2005 na početnú maródku, aktuálne má mimo hry až päť obrancov.Barkera si z celkového 3. miesta v drafte 2004 vybral klub NHL Chicago Blackhawks, za ktorý odohral v zámorskej profilige necelých päť sezón. V najvydarenejšom ročníku 2008/2009 nazbieral v drese "jastrabov" 40 bodov (6+34) v 68 zápasoch základnej časti a v play off postúpil s tímom až do konferenčného finále. V NHL hral aj v Minnesote, Edmontone a Vancouveri. V Európe pôsobí od roku 2013, tri sezóny obliekal dres Slovana Bratislava v KHL, vyskúšal si aj angažmány v Baryse Astana, švajčiarskom SC Langnau Tigers a naposledy fínskom Ilves Tampere.povedal podľa iDnes.cz Barker po svojom príchode do Třinca. V mužstve pôsobia aj slovenskí legionári Martin Gernát, Vladimír Dravecký, Tomáš Marcinko a Patrik Hrehorčák.