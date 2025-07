Bývalý hotel Kyjev je národnou kultúrnou pamiatkou, rozhodnutie môže skomplikovať plánovanú rekonštrukciu

Nové rozhodnutie

30.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry SR potvrdilo vyhlásenie komplexu budov na bratislavskom Kamennom námestí, vrátane bývalého hotela Kyjev , za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) . Stalo sa tak po viac ako dvoch rokoch. Rozhodnutie môže skomplikovať plánovanú rekonštrukciu.Informovala o tom spoločnosť Lordship, vlastník bývalého hotela Kyjev. Spoločnosť v minulosti opakovane deklarovala, že plánuje citlivú obnovu budovy so zachovaním jej vonkajšej identity i pôvodného využitia, ale s prispôsobením interiéru a fasády súčasným normám a štandardom ubytovania v 21. storočí. Pamiatkový úrad SR pôvodne ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP. V máji 2023 však vydal nové rozhodnutie, ktoré objekt za NKP vyhlasuje. "Požiadavka zachovania a rešpektovania pamiatkových hodnôt objektov v prípade ich vyhlásenia za NKP je v rozpore s požiadavkami na sfunkčnenie budov a ich modernizáciu v súlade so súčasnými štandardmi," konštatoval Pamiatkový úrad v roku 2013.Na tento rozpor opakovane upozorňoval aj vlastník bývalého hotela Kyjev, spoločnosť Lordship. Spoločnosť plánuje renováciu, ktorá zachová vizuálnu identitu budovy, no zároveň umožní jej plnohodnotné využitie podľa aktuálnych technických a bezpečnostných požiadaviek. Voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ktorý proces obnovy zastavil, sa preto spoločnosť v júni 2023 odvolala.Plány investora tak podľa spoločnosti Lordship na viac ako dva roky uviazli v slepej uličke. Rozhodnutie ministerstva o potvrdení vyhlásenia za NKP môže celý proces výrazne skomplikovať."Konkrétne dopady nemožno v tejto chvíli presne odhadnúť. Každopádne, potvrdzujúce rozhodnutie ministerstva kultúry, ktorého vydanie trvalo viac ako dva roky, môže mať zásadné negatívne dôsledky. Či už na aktuálne rokovania s operátorom ubytovania, alebo na samotný koncept obnovy. Práve tieto obavy sme avizovali už v čase, keď bolo zverejnené pôvodné rozhodnutie o vyhlásení objektu za NKP," uviedol Rostislav Novák, výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship.Lordship plánoval obnovu hotela, ktorý by slúžil na krátkodobé a strednodobé ubytovanie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám.V rokoch 2019 a 2020 vydali Pamiatkový úrad SR aj Krajský pamiatkový úrad záväzné stanoviská a povolenia, ktoré umožňovali vykonávať udržiavacie práce. Na ich základe bola väčšina pôvodných interiérov z 70. rokov odstránená. Prípadné požiadavky na zachovanie niektorých prvkov, či v extrémnom prípade vrátenie interiéru do pôvodného stavu, sú už dnes podľa spoločnosti Lordship ťažko realizovateľné."Súhlasíme so zachovaním prvkov, ktoré dávajú prevádzkový zmysel, nachádzajú sa v objekte a sú pamiatkovo hodnotné, ako napríklad kamenná fasáda či centrálne schodisko. Obnova však nie je možná bez modernizácie štandardov, ktoré dnes už nezodpovedajú požiadavkám na prevádzku ubytovacích zariadení," doplnil Novák.Okrem obnovy samotného hotela plánuje Lordship revitalizáciu okolia, konkrétne vznik verejného priestoru s novým námestím v trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska."Sme pripravení na citlivú obnovu nielen samotnej budovy, ale aj okolia Kamenného námestia, ktoré by sa mohlo stať opäť živým centrom mesta. Našou víziou je oživiť celý priestor – nielen bývalý hotel. Veríme, že ide aj o verejný záujem," uviedol výkonný riaditeľ Lordshipu.