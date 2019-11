Bývalý hráč Slovana Jeglič sa upísal Mladej Boleslavi

Žiga Jeglič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mladá Boleslav 13. novembra (TASR) - Slovinský reprezentačný útočník Žiga Jeglič sa stal novou posilou českého extraligového klubu BK Mladá Boleslav, s ktorým v stredu podpísal zmluvu do konca sezóny. Tridsaťjedenročný hokejista naposledy hral za konkurenčný Zlín.Jeglič pôsobil v Zlíne len krátko. V polovici októbra prišiel do mužstva na päťzápasovú skúšku, a hoci sa mu v drese "baranov" darilo, ponuku na pokračovanie spolupráce odmietol a zamieril do Boleslavi. V novom klube sa stretne aj s krajanmi Gašperom Krošeljom a Sabahudinom Kovačevičom. Jeglič v minulosti obliekal dres Slovana Bratislava v KHL (2014-2017, 2018/2019), hral aj za Södertälje, Ässät Pori, Nižnij Novgorod či Nižnekamsk. Patrí k oporám národného tímu, Slovinsko okrem MS reprezentoval aj na ZOH 2014 v Soči a ZOH 2018 v Pjongčangu. Informáciu priniesol portál iDnes.cz.