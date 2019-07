Bývalý ingušský líder sa stal námestníkom ministra obrany Šojgua

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (uprostred), sýrsky prezident Bašár Asad (vľavo) a ruský minister obrany Sergej Šojgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 8. júla (TASR) - Bývalý líder regiónu Ingušsko Junus-bek Jevkurov sa stal námestníkom ruského ministra obrany Sergeja Šojgua. Na základe poverovacieho dekrétu, ktorý v pondelok podpísal prezident Vladimir Putin, sa Jevkurov zároveň povyšuje z generálmajora do hodnosti generálporučíka. Informovala o tom stanica Slobodná Európa.Jevkurov odstúpil v júni po takmer 11 rokoch na čele Ingušska. Urobil tak v čase napätia v tejto nestabilnej severokaukazskej oblasti, ktoré vyvolala kontroverzná hraničná dohoda so susedným ruským regiónom Čečensko.Jevkurov a čečenský líder Ramzan Kadyrov vlani v septembri podpísali daný dokument po tajných rokovaniach. Podľa aktivistov v Ingušsku je dohoda neplatná, pretože predstavuje ilegálny prevod územia Čečensku. V dôsledku tejto dohody Jevkurovova popularita v Ingušsku dramaticky poklesla.V Ingušsku sa proti dohode konalo niekoľko masových protestov, boli však násilne rozohnané políciou a desiatky ľudí úrady zatkli a neskôr pokutovali alebo uväznili. Niektorí demonštranti čelia trestným obvineniam.Ingušskí oponenti dohody tvrdia, že ingušská pôda sa nezákonne odovzdáva Čečensku. Kadyrov je obviňovaný zo zasahovania do záležitostí susedného Ingušska i Dagestanu.