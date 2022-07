Bývalý japonský premiér Abe bol postrelený, nedýchal a zastavilo sa mu srdce (video)

aktualizované 8. júla 2022, 8:30



Streľba v priamom prenose

Útočníka ihneď zatkli

Ministri sa majú vrátiť do Tokia

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -Bývalý japonský premiér Šinzó Abe bol postrelený počas piatkového prejavu v rámci predvolebnej kampane na západe Japonska.Ako uviedli tamojšie úrady, vrtuľníkom ho previezli do prefektúrnej nemocnice. Nedýchal však a zastavilo sa mu srdce. Nachádza sa v kritickom stave a lekári momentálne bojujú o jeho život.Verejnoprávna stanica NHK odvysielala zábery, na ktorých Abe skolaboval na ulici, pričom k nemu bežalo niekoľko ochrankárov. Údajne ho postrelili niekoľko minút po tom, ako začal rozprávať pred hlavnou vlakovou stanicou v meste Nara.Keď sa ozvali výstrely, držal sa za hruď a košeľu mal zašpinenú krvou. Zakrátko upadol do bezvedomia. Podľa NHK Abeho postrelili do hrudníka a krku.Hlavný tajomník úradu japonskej vlády Hirokazu Macuno novinárom povedal, že polícia na mieste činu zatkla údajného útočníka.„Takýto barbarský čin je absolútne neodpustiteľný, bez ohľadu na to, aké sú dôvody, a dôrazne ho odsudzujeme,“ povedal Macuno.Zatknutou osobou je štyridsiatnik a obyvateľ Nary Jamagami Tecuja. Pri zatýkaní nekládol žiaden odpor.Súčasný premiér Fumio Kišida , ktorý patrí k rovnakej politickej strane ako Abe, informoval, že je na ceste do Tokia. Macuno poznamenal, že všetkým ministrom vládneho kabinetu nariadili, aby sa vrátili zo svojich predvolebných kampaní do japonskej metropoly.Informácie pochádzajú z agentúry AP a spravodajského webu CNN.