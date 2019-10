Bývalý kreditový príplatok je odteraz príplatok za profesijný rozvoj

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – Bývalý kreditový príplatok, priznaný pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026. Rezort školstva adresoval pomôcku pre aplikačnú prax všetkým odborom školstva okresných úradov v sídle kraja, zriaďovateľom škôl a školských zariadení, školským úradom a školám.Kreditový príplatok sa transformoval na príplatok za profesijný rozvoj 1. septembra. Do 31. augusta sa pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi priznával kreditový príplatok v sume šesť percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej bol zamestnanec zaradený, a to za každých 30 kreditov, najviac však za 60 kreditov.vysvetlil rezort školstva.Ak sa zamestnancovi zvýši platová tarifa, príplatok za profesijný rozvoj sa mu priznáva z nej. "Ak by bolo cieľom prechodného ustanovenia iba to, že sa kreditový príplatok bude vyplácať do 31. augusta 2026, nebolo by v ňom explicitne uvedené, že sa kreditový príplatok považuje za príplatok za profesijný rozvoj," uviedol rezort školstva.Ak by v prechodnom ustanovení nebolo uvedené, že sa kreditový príplatok priznaný do 31. augusta považuje za príplatok za profesijný rozvoj, zhoršilo by sa postavenie zamestnancov v školstve.Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac však v sume 12 percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený. Z toho najviac v sume deviatich percent za profesijný rozvoj, teda za absolvovanie inovačného vzdelávania.Rezort školstva informuje, že ak mal pedagogický alebo odborný zamestnanec priznaný kreditový príplatok vo výške 12 percent, zamestnávateľ mu nemôže priznať ďalší príplatok za profesijný rozvoj.uzavrel rezort školstva.