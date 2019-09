Bývalý majiteľ FK Östersunds Kindberg sa postaví pred súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Harnosand 5. septembra (TASR) - Bývalý majiteľ švédskeho futbalového klubu FK Östersunds Daniel Kindberg sa postaví pred súd kvôli obvineniam zo spáchania závažných finančných trestných činov.Päťdesiatjedenročný obchodník mal údajne nelegálne priviesť do klubu niekoľko miliónov švédskych korún na úkor daňových poplatníkov. V celom systéme podvodov je podľa viacerých zdrojov zapletených niekoľko ďalších spoločností a podnikateľov. Kindbergovi hrozí aktuálne trest odňatia slobody až na 8 rokov. Ten svoju vinu však popiera. Súdne pojednávanie prebehne v októbri v meste Harnosand.FK Östersunds sa pod jeho vedením za 5 rokov prepracoval od amatérskych súťaží až do najvyššej ligy. V roku 2017 klub zvíťazil vo Švédskom pohári a v nasledujúcej sezóne sa prekvapujúco kvalifikoval do Európskej ligy, kde vypadol v úvodnom kole vyraďovacej časti proti Arsenal Londýn. V prípade, že súd uzná Kindberga vinným, hrozí klubu vyradenie z najvyššej súťaže. Informáciu priniesla agentúra AP.