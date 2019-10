Bývalý nemecký minister má šéfovať združeniu výrobcov áut

Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. októbra (TASR) - Novým šéfom nemeckého združenia výrobcov automobilov VDA by sa mal stať bývalý minister zahraničných vecí a exminister hospodárstva Sigmar Gabriel. Uviedli to v nedeľu nemecké noviny Bild am Sonntag s odvolaním sa na nemenované zdroje.Gabriel pôsobil ako minister zahraničných vecí v predchádzajúcej vláde kancelárky Angely Merkelovej, ale pred všeobecnými voľbami v roku 2017 odstúpil z postu lídra sociálnych demokratov. Už ale nie je aktívny vo vysokej politike, napísal Bild am Sonntag.Podľa novín je Gabriel obľúbený medzi výrobcami automobilov a je na užšom zozname kandidátov na post šéfa VDA. Združenie odmietlo túto správu komentovať.Na začiatku svojej politickej kariéry bol Gabriel predsedom vlády Dolného Saska, spolkovej krajiny, v ktorej má rozsiahle sídlo spoločnosť Volkswagen (vo Wolfsburgu), najväčší výrobca áut v Európe. Dolné Sasko vlastní menšinový podiel v automobilke.