Bývalý nórsky zjazdár Aksel Lund Svindal musel podstúpiť operáciu, zistili mu rakovinu semenníkov

Aksel Lund Svindal získal olympijské zlato na ZOH 2010 vo Vancouveri v superobrovskom slalome a na ZOH 2018 v Pjongčangu v zjazde, celkovo si vybojoval štyri olympijské medaily.



Na svetových šampionátoch nazbieral päť zlatých a dokopy deväť cenných kovov. V sezónach 2006/2007 a 2008/2009 sa stal celkovým víťazom Svetového pohára.



S 36 víťaznými pretekmi v SP mu patrí delená siedma pozícia v histórii medzi mužmi spolu s Rakúšanom Benjaminom Raichom.





25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý úspešný nórsky zjazdový lyžiar Aksel Lund Svindal má za sebou úspešnú operáciu po tom, ako mu lekári diagnostikovali rakovinu semenníkov.Tridsaťdeväťročný dvojnásobný olympijský víťaz a päťnásobný majster sveta o tom informoval na svojom instragrame.Aktívnu kariéru ukončil vo februári 2019 po majstrovstvách sveta vo švédskom Are, kde získal striebornú medailu v zjazde."Cítil som zmenu vo svojom tele. Nebol som si istý, čo to je a či je to problém. Rozhodol som sa ísť na lekársku prehliadku a hneď ma odviezli do nemocnice. Tam sa potvrdili obavy lekára - rakovina semenníkov. Testy, vyšetrenia a operácia, všetko sa to udialo rýchlo. Po týždni mi povedali, že moja prognóza vyzerá byť veľmi dobrá. Všetko je to vďaka môjmu rozhodnutiu ísť k lekárovi hneď, keď som mal podozrenie, že niečo nie je v poriadku," uviedol Svindal, ktorý k príspevku na instagrame pripojil svoju fotku v nemocničnom odeve.